Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

60,58 EUR -2,42% (26.10.2018, 13:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

60,70 EUR -2,19% (26.10.2018, 14:13)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (26.10.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND).Das organische Wachstum habe in Q3 2018 mit 7,2% (Q2 7,7%) auf einem überdurchschnittlichen Niveau gelegen und die Markterwartung (5,5%) deutlich übertroffen. Dazu habe die Division Energiemanagement einen Zuwachs von 7,4% (6,1%) und die Industrieautomatisierung von 6,6% (Q2 +10,7%) beigesteuert. Regional habe Schneider Electric vor allem in Asien um 11% (Q2 13%) zugelegt. In China erwarte das Management trotz eines Dynamikrückgangs weiterhin strukturelles Wachstum. Insgesamt sei die Entwicklung trotz allmählich rückläufiger OEM-Industriebestellungen als sehr gut zu werten. Der in H1 verzeichnete moderate Preisdruck habe auch in Q3 belastet.Die hohe Wachstumsgeschwindigkeit des ersten Halbjahres flache relativ langsam ab. Ein expliziter Nachfragerückgang sei aber noch nicht in Sicht. Beispielsweise erwarte das Management auch nach 2018 in China und in den USA attraktive Geschäftsbedingungen. Für das Jahr 2018 rechne Schneider nun mit einem um 8 bis 9% steigenden EBITA. Bislang sei ein Anstieg um 7 bis 9% erwartet worden. Auch die Erwartungen für das organische Wachstum würden von bislang 5 bis 6% auf knapp 6% konkretisiert. Damit werde dieses Jahr die Guidance zum zweiten Mal in kleinen aber positiv zu wertenden Schritten nach oben angepasst. Der Analyst plane trotz der insgesamt günstigen Branchenkonjunktur wegen der abkühlenden Wachstumserwartungen wie bislang nur mit leicht steigenden Gewinnen und bestätige basierend auf dem Q3-Bericht die Gewinnschätzung für 2018. Im Rahmen zyklischer Abkühlungseffekte senke er das Kursziel auf 77 EUR (80 EUR), das er wie bisher aus einer Peergroup ableite.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Schneider Electric-Aktie: