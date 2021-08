Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (05.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) weiterhin zu kaufen.Mehr als 90% der Zulieferer von Schneider Electric seien dem "Zero Carbon Project" beigetreten, welches das Unternehmen im April 2021 ins Leben gerufen habe. Dieses Projekt unterstütze die Unternehmen dabei, ihre CO²-Emissionen bis 2025 zu halbieren.Im Rahmen seines Programms SSI (Schneider Sustainability Impact) habe das Unternehmen sechs langfristige Themen identifiziert, welche mittels 12 Zielen bis 2025 implementiert werden sollten. Die Inhalte würden sich auf die Bereiche Klima, Ressourcen, Vertrauen, Gleichberechtigung, Generationen und lokales Engagement erstrecken.Das erste Halbjahr habe eine solide operative Entwicklung gezeigt, welche aufgrund der Verwerfungen des Vorjahres hohe Wachstumszahlen aufweise, sowohl hinsichtlich der Mengenentwicklung als auch bezüglich der Preisgestaltung. Gleichzeitig würden die Zahlen im Vergleich mit dem Zeitraum vor Covid-19 (d.h. 2019) einen eindeutigen Wachstumstrend zeigen. Der Bereich Energy Management habe im Jahresvergleich ein Umsatzplus von fast 20% auf EUR 10,5 Mrd. erwirtschaftet, wobei sich alle Endmärkte gut entwickelt hätten. Die Profitabilität habe mit 20,5% (auf Basis des Betriebsergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf hohem Niveau gelegen. Die Geschäftssparte Industrial Automation habe mit EUR 3,3 Mrd. Umsatz um 16,5% zulegen können, die Marge habe 18,2% betragen. Hier habe sich vor allem die Nachfrage des Produktionssektors robust entwickelt, obwohl mancherorts Engpässe bei der Zulieferung von Elektronikbauteilen aufgetreten seien.Schneider Electric habe sich ebenfalls hinsichtlich der Liquidität gut entwickelt. So habe sich der Free Cashflow im ersten Halbjahr auf EUR 1,1 Mrd. belaufen, obwohl die eigenen Lager im Vorfeld einer stärkeren Nachfrage im zweiten Halbjahr aufgestockt worden seien. Das Aktienrückkaufprogramm, welches bis dato aufgrund größerer Portfolioänderungen ausgesetzt gewesen sei (u.a. Kauf von OSIsoft), werde im Laufe des zweiten Halbjahres wieder aufgenommen. Im Rahmen dessen sei das Unternehmen autorisiert, für die Jahre 2019 bis 2021 Aktien im Wert von EUR 1,5 Mrd. bis EUR 2 Mrd. (bei einem Aktienkurs von bis zu EUR 150) zurückzukaufen. Bis dato seien EUR 316 Mio. ausgeschöpft worden, womit theoretisch bis Ende des Jahres eigene Aktien für zumindest EUR 1,2 Mrd. akquiriert werden könnten.Am 30. November 2021 veranstalte Schneider Electric einen Kapitalmarkttag. Dieser werde Investoren einen genaueren Einblick in die mittel- und langfristige Ausrichtung des Unternehmens geben und so neue Impulse für den Markt generieren.Schneider Electric habe die strategische Unternehmensausrichtung bestätigt, welche auf drei Standbeinen fuße: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Elektrifizierung. Diese langfristigen Wachstumstrends seien intakt und würden kurzfristig durch Stimulusmaßnahmen in vielen Ländern und Regionen angeheizt. Die operative Entwicklung des ersten Halbjahres habe gezeigt, dass das Unternehmen ein robustes Geschäftsmodell hat und solide geführt werde. Außerdem sei Schneider Electric eines der wenigen (großen) Unternehmen, die ein sog. "ESG Pure Play" sind. Darunter verstehe man Firmen, deren Geschäftsmodell gänzlich im Nachhaltigkeitsbereich angesiedelt sei.Diese Faktoren unterstützen unser positives Bild vom Unternehmen und bestärken unsere "Kauf"-Empfehlung bei einem Kursziel von EUR 163,36, so Leopold Salcher und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.08.2021)