Börsenplätze Schneider Electric-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

68,70 EUR -1,69% (26.07.2018, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs Schneider Electric-Aktie:

68,74 EUR -1,77% (26.07.2018, 17:35)



ISIN Schneider Electric-Aktie:

FR0000121972



WKN Schneider Electric-Aktie:

860180



Ticker-Symbol Schneider Electric-Aktie:

SND



Kurzprofil Schneider Electric:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (26.07.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von Aktienanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating sowie das Kursziel für die Aktie von Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND) an und rät nun zum Kauf.Das organische Wachstum habe in Q2 2018 mit 7,7% auf einem überdurchschnittlichen Niveau gelegen und die Markterwartung von 12,3 Mrd. EUR leicht übertroffen. Dazu habe die Division Niederspannungstechnik einen Zuwachs von 9% und vor allem die Industrieautomatisierung von +10,7% beigesteuert. Regional habe Schneider Electric vor allem in Asien (+13%) zugelegt. Der seit 2017 bei Schneider Electric verzeichnete Preisdruck habe sich in H1 mit -0,5 Prozentpunkten in moderatem Maß fortgesetzt.Das adjustierte EBITA habe vom günstigen Marktumfeld profitiert und sei in H1 mit 11% organisch etwas schneller gestiegen als der Umsatz. Dennoch habe trotz der freundlichen Umsatzentwicklung das EBITA mit 1618 Mio. EUR unterhalb der Markterwartungen von 1687 Mio. EUR gelegen. Der Nettogewinn sei wegen niedrigerer sonstiger betrieblicher Erträge unterdurchschnittlich um 7% von 0,96 Mrd. EUR auf 1,02 Mrd. EUR in 2018 geklettert. Der Free Cashflow sei wegen höherer Vorratshaltung um 30% auf 350 Mio. EUR gesunken.Die hohe Wachstumsgeschwindigkeit des ersten Halbjahres dürfte basisbedingt zwar nicht anhalten. Ein Nachfragerückgang sei aber dennoch nicht in Sicht. Für das Jahr 2018 rechne Schneider Electric mit einem um 7 bis 9% steigenden EBITA. Bislang sei ein Anstieg um 7% erwartet worden. Die Analysten würden trotz der insgesamt günstigen Branchenkonjunktur wegen der moderaten Preiserosion nur mit leicht steigenden Gewinnen rechnen und basierend auf dem H1-Bericht die Gewinnschätzung für 2018 von 3,95 EUR je Aktie auf 4,23 EUR anheben.Angesichts des attraktiven Kurspotenzials stuft Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, die Schneider Electric-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch. Risiken würden die Analysten primär in der geopolitischen Situation, steigenden Zöllen und der Integration der geplanten Akquisitionen sehen. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link