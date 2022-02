Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Schneider Electric SE:



Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) ist ein auf die Gebiete der elektrischen Energieverteilung und industriellen Automation spezialisierter Hersteller, der unter seinem Namen die drei Weltmarken SQUARE D, Telemecaniqe und Merlin Gerin vereint. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens befinden sich in den Märkten für Energie und Infrastruktur, Netzwerk- und Datenindustrie sowie industrielle und private Gebäudetechnik. Schneider Electric ist in einer Vielzahl von Bereichen vertreten wie Erneuerbare Energien, Utility Management (u.a. Beleuchtung, Ventilation, Aufzüge und Alarmsysteme), Intelligente Stromversorgung, Prozessautomation, Energieversorgung, Kühlsysteme und Sicherheitstechnik. (22.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Schneider Electric-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schneider Electric SE (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU) zu kaufen.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr habe Schneider Electric mit EUR 29 Mrd. ein Rekordniveau beim Umsatz erzielt und damit ein organisches Wachstum von 12,7% erzielt. Auch die operative Marge habe mit 17,3% ein zuvor noch nicht gesehenes Niveau erreicht, trotz des Inflationsdrucks, der durch höhere Material- und Komponentenkosten sowie gestiegene Energiepreise spürbar gewesen sei. Außerdem habe Schneider Electric von weiter anhaltenden Lieferkettenunterbrechungen berichtet, die sich auch noch im laufenden Geschäftsjahr bemerkbar machen könnten.Der asiatische Raum sei ein starker Treiber des Wachstums in 2021 gewesen. Vor allem China habe zu dieser Entwicklung beigetragen. Besonders solide habe sich die dortige Nachfrage in den Endmärkten Infrastruktur, industrielle Gebäudetechnik sowie OEM (Original Equipment Manufacturer), d.h. Erstausrüster entwickelt. Dieser Trend sollte sich auch 2022 fortführen.Schneider Electric habe die Dividendenzahlung erhöht und peile nun eine Ausschüttung von EUR 2,90 je Aktie an, 12% mehr als im Vorjahr. Des Weiteren sollte das laufende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 1,5 bis 2 Mrd. bis Jahresende abgeschlossen werden. Über die Anhebung der zulässigen Höchstgrenze beim Rückkaufkurs von EUR 150 auf EUR 250 solle bei der nächsten Hauptversammlung am 5. Mai 2022 abgestimmt werden.Der Ausblick für das Jahr 2022 sehe ein organisches Umsatzwachstum von 7% bis 9% vor, wobei sich der Mengen- und Preiseffekt ausgeglichen gestalten sollte. Die Marge (adj. EBITA) solle zwischen 17,6% und 17,9% liegen. Das Unternehmen erwarte eine stärkere Geschäftsdynamik im Verlauf des zweiten Halbjahres 2022.Nach etlichen größeren Akquisitionen in den letzten Jahren fokussiere sich Schneider nun, nach erfolgreichen Integrationen, auf organisches Wachstum und weitere Marktanteilsgewinne. Wie auch schon in den vergangenen Aktieninfos ausgeführt, verfüge Schneider Electric über ein solides Geschäftsmodell, welches auf strukturellen Wachstumstrends rund um Digitalisierung, Elektrifizierung, Automatisierung und Smart Infrastructure fuße. Aufgrund der Ausrichtung des Unternehmens auf Themen, die eng mit der Energietransformation verwoben seien, sei Schneider Electric als sogenannte Impact Company seit vielen Jahren bei Investoren mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit beliebt. Dies spiegele sich auch in der Bewertung und dem Preisniveau der Aktie nieder. Allerdings habe Schneider Electric in den ersten Wochen des Jahres 2022 die Konsolidierung der Aktienmärkte in großem Ausmaß mitgemacht und befinde sich dadurch auf mittlerweile wieder attraktiven Bewertungsniveaus.Aaron Alber und Magdalena Quell, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern deshalb ihre Einschätzung für die Schneider Electric-Aktie auf "Kauf" mit einem Kursziel von EUR 156. (Analyse vom 22.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: