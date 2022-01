Stockholm (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Sitzung der US-Notenbank weckt im Markt Erwartungen, dass der kommende Zinserhöhungszyklus schneller verlaufen könnte, als bisher angenommen, nämlich mit mehr als einem Zinsschritt pro Quartal, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.



Damit würde die FED die Zinssätze schneller anheben als 2017, was möglicherweise problematisch sei. Die quantitative Straffung, d. h. die Verringerung der FED-Bilanz, dürfte irgendwann nach März beginnen. Dies scheine bereits festzustehen, wenn es auch noch nicht offiziell bestätigt sei. Das Tempo, mit dem die FED ihre Bilanz abschmelzen lasse, dürfte ebenfalls schneller sein als während des ersten Taperings im Jahr 2017. Diese Überraschungen, sowohl bei den Zinsen als auch der Bilanz, würden darauf hindeuten, dass der Schmerz am Aktienmarkt für die FED nicht groß genug sei, als dass sie darauf Rücksicht nehmen würde. Sie konzentriere sich vielmehr auf die durchschnittlichen Haushalte, die weit weniger am Aktienmarkt investiert seien. Die europäischen und asiatischen Aktienmärkte hätten diesen strengeren Ton nicht begrüßt.



Die Chancen stünden gut, dass die immer noch steigende Inflation, insbesondere die nachlaufende Inflation bei den Mieten (diese würden weniger empfindlich auf die Zinssätze reagieren), ein wichtiges Thema bleiben werde. Deshalb könnte es noch einige Wochen dauern, möglicherweise bis zur März-Sitzung, bis sich der Weg der FED vollständig abzeichnet. Von großer Bedeutung werde das Tempo der Bilanzreduzierung sein, da es einen wesentlichen Einfluss auf Aktien und die kurzfristigen Refinanzierungskosten der Banken am sogenannten Repo-Markt haben könne. (27.01.2022/ac/a/m)





