NYSE-Aktienkurs Schlumberger-Aktie:

25,69 USD +1,74% (23.04.2021, 16:27)



ISIN Schlumberger-Aktie:

AN8068571086



WKN Schlumberger-Aktie:

853390



Ticker-Symbol Schlumberger-Aktie:

SCL



NYSE Ticker-Symbol Schlumberger-Aktie:

SLB



Kurzprofil Schlumberger N.V. (Ltd.):



Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) ist das weltweit größte Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfeldservice mit Sitz in Willemstad auf der niederländischen Insel Curaçao und operativen Hauptzentralen in Paris, Houston, Den Haag und London. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Schlumberger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Schlumberger-Aktie (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Q1-Zahlen von Schlumberger hätten die Erwartungen übertroffen, was nach dem starken Ölpreisanstieg auch durchaus nachvollziehbar sei. Man rechne damit, dass sich die Ölnachfrage bis zum Jahresende vollständig erholt habe. Das EPS habe 21 Cent betragen, während 19 Cent erwartet worden seien. Der Umsatz sei mit 5,2 Mrd. USD etwas besser ausgefallen als die erwarteten 5,09 Mrd. USD. Die Analysten sind für die Schlumberger-Aktie durchaus bullisch, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.04.2021)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Schlumberger-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Schlumberger-Aktie:21,05 EUR 0,00% (23.04.2021, 16:08)