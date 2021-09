Paris (www.aktiencheck.de) - Um annähernd zwölf Prozent gab der Hang Seng in den vergangenen drei Monaten nach - und zwar aus unterschiedlichen Gründen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Alibaba oder auch private Bildungsanbieter habe viele internationale Marktteilnehmer verschreckt und dazu geführt, dass diese Kapital aus China abgezogen hätten. Peking wolle die Macht großer Konzerne begrenzen; erst kürzlich sei der Börsengang der Halbleitersparte des chinesischen Autokonzerns BYD an juristischen Details gescheitert.Zugleich schwächele Chinas Wirtschaft. Die Einzelhandelsumsätze seien im August nur noch um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen - und damit geringer, als Analysten vorab erwartet hätten. Der private Konsum gelte als wichtige Säule für den Erfolg Chinas. Vor allem angesichts gestörter Lieferketten habe die Binnenwirtschaft als verlässliche Größe für Chinas Wirtschaft gegolten.Den Abwärtstrend des Hang Seng befeuern dürften auch die zunehmend negativen Erfahrungen, die Unternehmen rund um China machen würden. Neben den stotternden Lieferketten sorge auch die seit der Pandemie bestehende Abschottung für Probleme. Seit Ausbruch der Pandemie hätten etwa Manager deutscher Unternehmen Probleme, ihre chinesischen Dependancen zu besuchen. Hinzu würden immer mehr Auflagen rund um Umwelt- und Datenschutz kommen. Trotzdem sollten sich vor allem langfristig orientierte Anleger vor Augen führen, dass Chinas BIP auch 2021 um bis zu 8,5 Prozent wachsen könnte und die Wirtschaft auch in den kommenden Jahren kräftig zulegen dürfte. (17.09.2021/ac/a/m)