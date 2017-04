NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Tony Lesiak, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von Barrick Gold Corp. seien schwächer als angenommen ausgefallen, vor allem wegen einer hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Gold- und Kupferproduktion. Das EPS habe mit 0,17 USD die Prognose von 0,19 USD verfehlt.Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen in der zweiten Jahreshälfte mit einer Verbesserung der operativen Ergebnisse. Die weitergehenden Verhandlungen mit der Regierung der Dominikanischen Republik wegen des Pueblo Viejo-Pachtvertrags sowie die schwachen Q1-Ergebnisse könnten den Aktienkurs kurzfristig überschatten. Ungeachtet der Outperformance der Barrick Gold-Aktie gegenüber der Peer Group hält Tony Lesiak an seiner positiven These fest.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Canaccord Genuity das Votum "buy", kürzen aber das Kursziel von 35,00 auf 34,50 CAD.Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,71 EUR -10,54% (25.04.2017, 17:24)Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,75 Euro -9,99% (25.04.2017, 17:39)