Börsenplätze Schaltbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

53,80 EUR +0,19% (28.09.2021, 13:12)



Xetra-Aktienkurs Schaltbau-Aktie:

53,80 EUR +0,37% (28.09.2021, 14:10)



ISIN Schaltbau-Aktie:

DE000A2NBTL2



WKN Schaltbau-Aktie:

A2NBTL



Ticker-Symbol Schaltbau-Aktie:

SLT



Kurzprofil Schaltbau Holding AG:



Die Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) gehört mit einem Jahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für die Verkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen der Schaltbau-Gruppe liefern komplette Bahnübergänge, Rangier- und Signaltechnik, Tür- und Zustiegssysteme für Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge, Toilettensysteme, Industriebremsen für Containerkräne und Windkraftanlagen, sowie Hoch- und Niederspannungskomponenten für Schienenfahrzeuge und andere Einsatzgebiete. Innovative und zukunftsorientierte Produkte machen Schaltbau zu einem maßgeblichen Partner in der Industrie, insbesondere der Verkehrstechnik. (28.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Schaltbau-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2, WKN: A2NBTL, Ticker-Symbol: SLT) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der Angebotspreis sei großzügig und impliziere das Erreichen des gültigen Etappenziels 2026 mit einem EBIT-Wachstum von 25% p.a. Das Delisting werde angestrebt und ein Re-Listing nach Repositionierung wäre nicht überraschend, geben sich die Analysten überzeugt.Das Übernahmeangebot reflektiere eine hohe Bewertung, was dem Konsolidierungssog in der Bahnindustrie (Alstom habe den Konkurrenten Bombardier übernommen, Thales habe ihre Signaltechnik an Hitachi abgegeben) geschuldet sei, notieren die Aktienexperten. Andererseits: Die neuen Felder Elektromobilität und erneuerbare Energien seien aktuell bei Investoren begehrt und hätten strategische Optionen eröffnet.Das am 07.08.21 angekündigte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (ohne Mindestannahmeschwelle) durch den Finanzinvestor Carlyle für sämtlicher SLT-Aktien werde vom Management, das an Board bleibe, befürwortet und sei bis 24.09.21 von ca. 79,9% des Aktienkapitals angenommen worden. Damit sei die notwendige Stimmenmehrheit für den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungs-vertrags auf einer außerordentlichen HV - wohl noch in diesem Jahr - gesichert.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Schaltbau-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herunter. (Analyse vom 28.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link