XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

8,315 EUR +1,46% (08.04.2021, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

8,295 EUR +1,59% (08.04.2021, 12:09)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (08.04.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Schaeffler will sein Geschäft mit der Elektromobilität weiter ausbauen - AktienanalyseDer Auto- und Industriezulieferer Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) hat im Corona-Jahr besser abgeschnitten als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 10,4 Prozent auf 12,6 Mrd. Euro zurückgegangen, wie der Konzern mitgeteilt habe. Im November habe die Schätzung noch bei einem Minus von 11,5 bis 13 Prozent gelegen. Die EBIT-Marge habe 6,4 Prozent erreicht. Die eigene Prognose habe hier bei einer Spanne von 4,5 bis 5,5 Prozent gelegen. Vor allem in der Automotive-Sparte sei es besser gelaufen als erhofft, im vierten Quartal habe es hier ein ordentliches Umsatzplus gegeben.Auch der Ausblick klinge zuversichtlich: Das Unternehmen stelle für 2021 eine bereinigte EBIT-Marge zwischen sechs und acht Prozent sowie ein Wachstum von mehr als sieben Prozent in Aussicht. Schaffen wolle Schaeffler das Umsatzplus unter anderem mit Antriebslösungen für den stark wachsenden Markt der E-Autos. "Die Qualität der Aufträge ist überzeugend, die Zahl der Projekte wird immer größer. Das zeigt, dass das Thema stark wird", habe Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld gesagt. "Es gibt fast keinen Autohersteller mehr, der nicht erklärt, wann er seine gesamte Flotte auf E-Mobilität umstellen will." Folgerichtig wolle der Konzern sein Portfolio weiter in diese Richtung anpassen. Gleichzeitig habe das Unternehmen aber auch betont, dass man das Vorkrisenniveau erst 2022 wieder erreichen werde.Bei Investments sollten vorsichtshalber Rücksetzer mit einkalkuliert werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2021)Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: