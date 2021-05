XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (27.05.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Schaeffler: Prognoseanhebung nach gutem Start - AktienanalyseDer Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) hat im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Überschuss habe bei 235 Mio. Euro gelegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Vorjahr sei wegen Corona ein Verlust von 186 Mio. Euro angefallen. Vor allem im China sei es für Schaeffler in den ersten drei Monaten rund gelaufen. Zudem habe der Konzern weiter von den eingeleiteten Sparmaßahmen profitiert. Bei einem währungsbereinigten Umsatzanstieg um gut elf Prozent auf knapp 3,6 Mrd. Euro habe das bereinigte EBIT daher auf 403 Mio. Euro fast verdoppelt werden können. Die entsprechende Marge habe sich von 6,5 auf 11,3 Prozent erhöht.Angesichts des guten Auftakts sowie der anhaltenden Markterholung blicke Schaeffler zuversichtlicher auf das Jahr. Das Unternehmen rechne nun mit einem währungs-bereinigten Umsatzplus von mehr als zehn Prozent sowie einer Marge basierend auf dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern von sieben bis neun Prozent. Zuvor hätten sechs bis acht Prozent EBIT-Marge und ein Erlöswachstum von mehr als sieben Prozent im Plan gestanden.Eigentlich gute Nachrichten. An der Börse habe die Prognoseanhebung allerdings keine neuen Akzente setzen können. Die kurzfristig bessere Geschäftsdynamik und die Anhebung des Ausblicks seien nach den Vorab-Zahlen im April bereits erwartet worden. Auch Analysten hätten nach den finalen Zahlen mehrheitlich keinen Grund gesehen, ihre Einschätzungen grundsätzlich zu überdenken. Im Großen und Ganzen würden sie die Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau für fair bewertet halten. (Ausgabe 20/2021)