Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,985 EUR +2,31% (22.11.2021, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

7,975 EUR +2,44% (22.11.2021, 12:42)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie: DE000SHA0159

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie: SHA015

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie: SHA

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie: SCFLF

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (22.11.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF), erhöht aber das Kursziel von 6,50 auf 7 Euro.Während Automobil-Hersteller wie Daimler, BMW und möglicherweise auch Volkswagen auf Rekordergebnis-Kurs für das Geschäftsjahr 2021 lägen, habe nun auch der Zulieferer Schaeffler nach HELLA und Continental eine Gewinnwarnung veröffentlicht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die verringerte Umsatzerwartung führe zu einer geringeren Gewinnerwartung. Auch wenn der Herzogenauracher Konzern gegenüber dem Vorjahr deutlich verbesserte Ergebnisgrößen ausgewiesen habe, stecke Schaeffler nach wie vor in der Restrukturierung und stehe unter disruptivem Druck.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Schaeffler-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 6,50 auf 7 Euro angehoben. (Analyse vom 22.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Schaeffler-Vorzugsaktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Schaeffler AG": Keine vorhanden.