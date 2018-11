XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen".



Im Jahr 2016 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 13,3 Mrd. Euro. Mit rund 86.600 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. (13.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF).Die Umsatzerlöse des Konzerns hätten in den ersten neun Monaten 2018 um 2,2% auf EUR 10,714 Mrd. zugenommen. Währungsbereinigt habe sich ein Umsatzplus von 5,1% ergeben. Das Konzern-EBIT habe sich um 5% auf EUR 1,149 Mrd. reduziert. In der Folge habe sich auch die EBIT-Marge nach neun Monaten von 11,5% auf 10,7% verringert.Schaeffler reihe sich in die Riege der namhaften Automobil-Konzerne ein, die eine Prognose-Senkung in den letzten Monaten hätten vornehmen müssen. Die Zunahme weltweiter Handelskonflikte könnte auch bei Schaeffler zu weiteren Problemen führen.Auch mit Blick auf den seit dem 52-Wochen-Hoch im Januar bereits mehr als halbierten Kurs der Schaeffler-Vorzugsaktie belässt Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, das "halten"-Votum. Das Kursziel senke er von EUR 13,00 auf EUR 8,50. (Analyse vom 13.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Schaeffler AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Schaeffler-Vorzugsaktie: