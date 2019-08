XETRA-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,202 EUR -1,43% (12.08.2019, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs Schaeffler-Vorzugsaktie:

6,202 EUR -2,05% (12.08.2019, 14:01)



ISIN Schaeffler-Vorzugsaktie:

DE000SHA0159



WKN Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA015



Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Schaeffler-Vorzugsaktie:

SCFLF



Kurzprofil Schaeffler AG:



Die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) ist ein global tätiger, integrierter Automobil- und Industriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie und ausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltenden Erfolg der Schaeffler Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler Gruppe einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". (12.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Schaeffler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie der Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0159, WKN: SHA015, Ticker-Symbol: SHA, Nasdaq OTC-Symbol: SCFLF) von 7,50 auf 6,50 Euro.Der deutsche Autozulieferer leidet stark unter dem Rückgang der weltweiten Autoproduktion, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hoffnung ruhe noch auf dem zweiten Halbjahr 2019, das sich allein aufgrund von Basiseffekten bei den Autoverkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr verbessert zeigen sollte. Besondere Hoffnung komme dabei auch dem chinesischen Automarkt zu. Immerhin habe der Volkswagen-Konzern im Juni 2019 im Reich der Mitte bei den Auslieferungen um 15% zulegen können und MercedesBenz im Juli um 13,0%. Schaeffler befinde sich nach wie vor in der Restrukturierung.Mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld sowie den seit dem 52-Wochen-Hoch im August 2018 fast halbierten Kurs der Schaeffler-Vorzugsaktie bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Schaeffler-Vorzugsaktie und reduziert das Kursziel von 7,50 auf 6,50 Euro. (Analyse vom 12.08.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Schaeffler AG: Keine vorhanden.