Kurzprofil Scatec Solar ASA:



Die norwegische Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) ist ein weltweit agierendes Solarunternehmen, das Solarparks entwickelt, baut und betreibt. (25.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Scatec Solar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarunternehmens Scatec Solar ASA (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D, Ticker-Symbol: 66T) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen habe die Zahlen zum vierten Quartal 2019 vorgelegt. Umsatz und Gewinn hätten kräftig zulegen können, zudem sei eine Dividendenausschüttung i.H.v. 1,05 NOK (norwegische Kronen; knapp 0,11 Euro) geplant. Nach deutlichen Kursverlusten habe die Scatec Solar-Aktie am Freitagnachmittag klar ins Plus gedreht und neue Rekordstände markiert. Die Aussichten für den relativ unbekannten Solar-Player seien weiterhin hervorragend und weiteres Wachstum sei vorprogrammiert. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Scatec Solar-Aktie:13,91 EUR +3,50% (24.01.2020, 22:26)