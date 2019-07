Auf Sicht von zwölf Monaten weiter Performance-Spitzenreiter unter den Scale-Werten sei publity (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250). Die Aktie des Finanzinvestors für Gewerbeimmobilien halte sich auf hohem Niveau und komme seit Juli 2018 auf ein Plus von 233 Prozent. Auf Platz zwei finde sich unverändert der Anbieter von Blockheizkraftwerken 2G Energy (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N) mit einem Kursanstieg von 71 Prozent auf Zwölfmonatssicht, gefolgt von Nabaltec (ISIN: DE000A0KPPR7, WKN: A0KPPR), dem Hersteller von flammhemmenden Füllstoffen, mit 65 Prozent. Auch auf Sicht der vergangenen drei Monate hätten publity und 2G Energy die Nase vorn, auf Platz drei stehe nun Beta Systems Software (ISIN: DE000A2BPP88, WKN: A2BPP8).



Analysten zufolge hätten übrigens sowohl die FinTech Group als auch Pantaflix weiteres Potenzial: Warburg sehe für die immer noch niedrige Bewertung der FinTech Group keine fundamentalen Gründe und bestätige das Kursziel von 37 Euro und die Empfehlung "Buy". Das operative Geschäft entwickle sich weiterhin sehr erfolgreich, heiße es, in Deutschland und Österreich seien unter der Marke Flatex in den ersten fünf Monaten dieses Jahres rund 20.000 Kunden hinzugekommen.



SMC Research stufe Pantaflix auf "Speculative Buy" bei einem Kursziel von 5,10 Euro, ebenfalls weit über der aktuellen Notierung. Pantaflix sei eins der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten der letzten Jahre und habe sich als Produzent von Streaming-Serien und Auftragsproduzent für Amazon Prime Video, YouTube Premium und Netflix etabliert. Mit der neuen Strategie im Video on Demand-Geschäft könne das Unternehmen zudem eine attraktive Nische gefunden haben: mit eigenen Exklusivinhalten und der Zusammenarbeit mit Stars aus der deutschen YouTube- und Influencer-Szene.



Abgesehen von Pantaflix und der FinTechGroup gebe es noch weitere Kaufempfehlungen für Scale-Aktien: So habe GBC das Kursziel für Mynaric (ISIN: DE000A0JCY11, WKN: A0JCY1), dem Hersteller laserbasierter Kommunikationsnetze für den Luft- und Weltraum, zwar auf 95,47 Euro reduziert. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,50 Euro wäre das aber immer noch mehr als eine Verdopplung. Nach Ansicht der Analysten sei Mynaric aussichtsreich positioniert, um von dem erwarteten dynamischen Wachstum in der Branche zu profitieren.



Die Analysten von SMC Research würden für den Hersteller von HD-Videoüberwachungssystemen artec Technologies (ISIN: DE0005209589, WKN: 520958) mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung rechnen und bei einem Kursziel von 8,70 Euro (aktuell 4,30 Euro) das Urteil "Speculative Buy" bestätigen. Die Immobilienbeteiligungsgesellschaft Consus Real Estate (ISIN: DE000A2DA414, WKN: A2DA41) habe laut SRC Research im ersten Quartal des Geschäftsjahres überzeugende Schlüsselkennzahlen vorgelegt, daher würden die Analysten ihr Kursziel bei 13 Euro belassen (aktuell 7,05 Euro) und zum Kauf raten. (Ausgabe vom 16.07.2019) (17.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Einige Werte im Scale-Segment (ISIN: DE000A2GYJT2, WKN: A2GYJT), die zuvor heftige Kursverluste erlitten hatten, melden sich zurück: Einen Satz nach oben machte zum Beispiel der Kurs der FinTech Group (SIN: DE000FTG1111, WKN: FTG111), Betreiber der Online-Handelsplattform Flatex, so die Deutsche Börse AG.Die Aktie der FinTech Group koste aktuell 23 Euro, im Juni seien es noch 16,60 Euro gewesen. Ein Teil der heftigen Verluste aus dem vergangenen Jahr sei damit wieder wettgemacht, im Mai 2018 habe der Kurs noch bei fast 35 Euro gelegen. Letzter Auslöser für den Anstieg sei die Ankündigung gewesen, "strategische Optionen" zu prüfen, also einen möglichen Teilverkauf des Unternehmens. Zuletzt erholen können habe sich auch der Streaming-Dienst Pantaflix (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ), die Aktie koste jetzt 2,95 Euro, im Juni seien es noch 1,74 Euro gewesen.Repräsentativ für das ganze Segment seien solche Kurssprünge aber nicht: Der Scale All Share-Index, der den gesamten Markt abbilde, liege am Dienstagmorgen mit 1.105 Punkten nur etwas über dem Stand vom Juni. Der Auswahlindex Scale 30 notiere aktuell bei 1.077 Punkten.