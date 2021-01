Börsenplätze Sberbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sberbank-Aktie:

12,00 EUR +2,13% (27.01.2021, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs Sberbank-Aktie:

12,05 EUR +2,55% (27.01.2021, 11:58)



ISIN Sberbank-Aktie:

US80585Y3080



WKN Sberbank-Aktie:

A1JB8N



Ticker-Symbol Sberbank-Aktie:

SBNC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sberbank-Aktie:

SBRCY



Kurzprofil Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (27.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, Nasdaq OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Die Sberbank sei die größte Bank Russland und in vielerlei Hinsicht ein Schwergewicht. Doch der Großteil der Anleger kenne das Unternehmen wohl kaum. Das Geldhaus sei bereits vor der Pandemie besser aufgestellt als die meisten Konkurrenten im Westen gewesen. Die Fokussierung auf neue Geschäftsfelder und eine klare Strategie sollten sich in den kommenden Jahren auszahlen.Die Sberbank habe bereits Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt, allerdings nicht nach IFRS. Diese würden am 3. März folgen. Nach vorläufigen Zahlen habe die Bank eine Eigenkapitalrendite von 16,5 Prozent und einen Gewinn von 782 Mrd. Rubel (8,50 Mrd. Euro) erreicht. Das sei eine Gewinnsteigerung um acht Prozent. Unter IFRS könne es zu Abweichungen kommen, jedoch sei der positive Trend ähnlich.Russland sei nach wie vor ein Emerging Market. Der Anteil der Bevölkerung, der Finanzprodukte abgeschlossen habe oder in Anspruch nehme, sei daher kleiner als im Westen. Die Sberbank sei Marktführer in sämtlichen Bereichen und sollte vom hohen Wachstum in der Finanzbranche weiter profitieren. Das erwartete 2021-er KGV belaufe sich nur auch sechs, was deutlich günstiger sei als der Schnitt in Europa mit 13.Die Sberbank-Aktie habe zuletzt etwas nachgegeben, heute lege der Kurs dagegen kräftig zu. Anleger nutzen das Niveau zum Einstieg und platzieren einen Stopp bei 9,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 20,00 Euro. Die Bank würde von einer wirtschaftlichen Erholung deutlich profitieren. (Analyse vom 27.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link