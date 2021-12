Börsenplätze Sberbank ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sberbank ADR-Aktie:

14,10 EUR -1,40% (13.12.2021, 10:16)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Sberbank ADR-Aktie:

16,14 USD -0,71% (10.12.2021, 21:52)



ISIN Sberbank ADR-Aktie:

US80585Y3080



WKN Sberbank ADR-Aktie:

A1JB8N



Ticker-Symbol Sberbank ADR-Aktie:

SBNC



NASDAQ OTC-Symbol Sberbank AR-Aktie:

SBRCY



Kurzprofil PJSC Sberbank:



Die Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) zählt zu den größten Kreditinstituten in Russland und den GUS-Staaten. Die Sberbank wurde im Jahr 1841 als Verbund von Sparkassen gegründet und entwickelte sich schnell zu einer universal agierenden Businessbank mit diversifizierten Geschäftszweigen. Mit über 18.000 Filialen verfügt die Sberbank über das landesweit größte Filialnetz einer russischen Bank. (13.12.2021/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sberbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie der russischen PJSC Sberbank (ISIN: US80585Y3080, WKN: A1JB8N, Ticker-Symbol: SBNC, NASDAQ OTC-Symbol: SBRCY) unter die Lupe.Die Sberbank gehöre zu den profitabelsten Banken weltweit. Das Finanzinstitut dominiere nicht nur den russischen Markt, sondern sei mittlerweile auch in Life-Style-Segmenten über zahlreiche Angebote präsent. Die Geschäftsentwicklung und die Bewertungszahlen seien attraktiv, doch derzeit kämpfe die Aktie mal wieder mit dem Problem des Länderrisikos.Gebe es Spannungen zwischen dem Westen und Russland, oder rausche der Ölpreis in die Tiefe, dann sei meist der russische Aktienmarkt negativ betroffen. Dem könnten sich gerade konjunktursensible Titel wie die der Sberbank nicht entziehen. Daher würden die Aktien auch unter den aktuellen geopolitischen Spannungen leiden.Generell sei die Sberbank dennoch gut aufgestellt, denn die Eigenkapitalrendite pendle seit längerem um die Marke von 20 Prozent (Q3/21: 26,8 Prozent). Wenige Banken auf dem Globus seien so profitabel. Daher sei es auch kein Wunder, dass sich das 2022er KGV auf nur 5 belaufe. Im Schnitt der letzten zehn Jahre habe die Bewertung der Papiere bei 7 gelegen.Da viele Technologie-Unternehmen aus dem Westen in Russland nicht Fuß fassen könnten, bediene die Sberbank auch viele Märkte, die nicht in ihren Kernbereich der Finanzdienstleistungen fallen würden. Im Wesentlichen seien es die sieben Segmente E-Commerce, Cloudsysteme, Cybersecurity, Gesundheit, Entertainment und FoodTech & Mobility. Viele der Unternehmen würden noch nicht in der Gewinnzone arbeiten. Allerdings würden die Erlöse rasant steigen. So habe sich der Umsatz im Nicht-Finanzgeschäft im dritten Quartal um den Faktor 2,6 auf 47,6 Billionen Russische Rubel (578 Millionen Euro) gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht.Investierte halten die Papiere bei einem Stopp von 10,65 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Sberbank ADR-Aktie. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link