"Say On Climate": Eine neue Initiative der Aktionärspolitik

"Say on climate" könne auf der Tagesordnung von Hauptversammlungen vom Unternehmen selbst oder von seinen Aktionären eingebracht werden, um die Aktionäre jährlich über die Klimapolitik des jeweiligen börsennotierten Unternehmens abstimmen zu lassen und so einen permanenten Dialog über Umweltfragen zu gewährleisten. Dabei handle sich um eine beratende Abstimmung, also eine Abstimmung, die nicht rechtlich durchgesetzt werden könne. Sie habe keine bindenden Befugnisse und greife nicht in die Hierarchie und Aufgaben der verschiedenen Organe der Unternehmensführung ein. Während der Vorstand für die Strategie eines Unternehmens zuständig sei, habe die Aktionärsversammlung die Aufgabe, diese Strategie zu kontrollieren. Von Aktionären eingebrachte Beschlüsse würden regelmäßig von Unternehmen und Stimmrechtsvertretern nicht unterstützt, und zwar unter dem Vorwand, es handle sich um eine Einmischung in die Rollenverteilung und die Aktionäre dürften sich nicht an die Stelle des Vorstands setzen. Welcher Nutzen lasse sich also angesichts der Unverbindlichkeit von "Say on Climate" ableiten?



Zunächst einmal entspreche der Beschluss einer Erwartung der Anleger. Der Druck der Anleger, die Energiewende zu beschleunigen, steige. Aktivisten wie "Follow this" würden eine Beschleunigung des Konzepts "Netto-Null-Emissionen" und eine bessere Koordination mit dem Pariser Abkommen fordern. Sollte ein von den Aktionären eingebrachter Beschluss nicht die Unterstützung des Unternehmens finden, könne es auf der nächsten Hauptversammlung mit einer Sanktionierung rechnen. Diese Abstimmung könne in Form einer Verweigerung der Genehmigung des Jahresabschlusses oder der Nicht-Wiederwahl eines Vorstandsmitglieds erfolgen. Zahlreiche Punkte, die traditionell auf der Tagesordnung von Hauptversammlungen stünden, würden den Aktionären die Möglichkeit geben, ihre Unzufriedenheit mit der Unternehmensführung durch ihre Gegenstimme zum Ausdruck zu bringen, wovon auch regelmäßig Gebrauch gemacht werde. Die Unzufriedenheitsquote der Aktionäre sei ein Signal, das zunehmend auch von nachhaltigen Anlegern genutzt werde, indem sie mit Unternehmen darüber in einen Dialog treten würden, wie sie auf die Stimmen ihrer Aktionäre reagieren würden.



Vorschläge von Unternehmen und Aktionären könnten eine Abstimmung über das Klimarisiko auf zukünftigen Hauptversammlungen betreffen oder mit anderen klimabezogenen Forderungen wie einer Verringerung der Treibhausgasemissionen etc. verbunden sein. Die "Follow this"-Bewegung fordere kurz-, mittel- und langfristige Emissionsminderungsziele und die Einbeziehung der sogenannten "Scope-Drei"-Emissionen, also von indirekten Emissionen, die durch das Produkt selbst und nicht durch dessen Produktion oder das operative Geschäft des Unternehmens entstünden. Wie bei "Say on Remuneration" wäre eine jährliche Abstimmung über den Klimabericht und eine alle drei Jahre stattfindende Abstimmung über die Klimapolitik zu empfehlen. Standardisierung und Systematik würden vermuten lassen, dass auch "Say on Climate" diesem Beispiel folgen werde. Die jüngste Anordnung eines niederländischen Gerichts an den Ölkonzern Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M), die Reduzierung seiner Emissionen zu beschleunigen und zu verstärken, sei ein weiterer Beleg für den Paradigmenwechsel und die Bereitschaft, sich schneller in Richtung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu bewegen.



DPAM begrüße diese Initiativen. Sie würden das Engagement der Unternehmen für Nachhaltigkeit und Klimawandel verdeutlichen, dem globalen Trend hin zu einem größeren Bewusstsein für Klimarisiken entsprechen und veranschaulichen, wie sehr diese in Geschäftsmodellen und Strategien integriert werden müssten. Ohne den Unternehmen zusätzlichen Arbeitsaufwand in Bezug auf Berichterstattung, Richtlinien usw. aufzubürden, unterstütze DPAM Vorschläge zu diesem Thema, in Übereinstimmung mit seinen TCFD-Empfehlungen und der Gemeinschaftsinitiative Climate Action 100+. (07.07.2021/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2016 lehnten die Ölkonzerne Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) und Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) Anträge ihrer Aktionäre ab, in denen sie aufgefordert wurden, die globale Erwärmung stärker zu berücksichtigen, so Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Ein Jahr später hätten sie dieser Forderung jedoch nachgeben müssen und seien gezwungen gewesen, ihre Klima-Risikostrategie transparenter darzulegen. Die Europäische Union und ihre SFDR-Verordnung würden im Hinblick auf Klimarisiken stetige Fortschritte machen. Mehrere Nicht-EU-Länder hätten das Klimarisiko ebenfalls zu einem systemischen Risiko erklärt, mit dem sich (fast) alle Unternehmen auseinander setzen müssten. Ein neuer Wendepunkt in diesem Kampf gegen die Gleichgültigkeit gegenüber dem Klimawandel sei "Say on Climate" als Teil der zunehmenden Rechenschaftspflicht im Bereich der sozialen Verantwortung im Allgemeinen und des Klimas im Besonderen. Dieser Aktionsplan sei eine Weiterführung des Vorgängers "Say on Remuneration", bei dem es vorwiegend um die Höhe und Offenlegung von Vorstandsgehältern gehe.