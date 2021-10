Weniger gut gelaufen sei es zuletzt beim Brennstoffzellen-Spezialisten Bloom Energy. Seit den Hochs zum Jahresanfang habe die Aktie bereits rund 60 Prozent an Wert verloren. Die steigenden Anleiherenditen würden Wachstumsunternehmen aus dem Wasserstoffbereich, deren Gewinne weit in der Zukunft lägen, besonders stark belasten. Hoffnung mache nun eine neue Studie von Raymond James. Analyst Pavel Molchanov habe die Aktie auf "strong buy" hochgestuft und sehe den fairen Wert bei 29 Dollar - knapp 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Trotz der hohen Bewertung sei er sehr bullisch gestimmt, so der Experte.



Tesla, Bloom Energy und Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) würden zusammen mehr als zwei Drittel der Gewichtung des Save the World Index ausmachen. Neue Impulse bei den Aktien könnten entsprechend auch den Index wieder befeuern - zumal die anstehende Regierungsbeteiligung der Grünen in Deutschland und die zunehmende Bedeutung von ESG-Kriterien Green-Tech-Aktien neuen Schwung verleihen könnten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Green-Tech-Aktien tun sich seit Monaten schwer, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das mache sich auch im Save the World Index (ISIN DE000SLA9709/ WKN SLA970) bemerkbar. Das Aktienbarometer pendle seit Mai in einer engen Range zwischen 285 und 315 Punkten. Doch nun könnte es neue Impulse von den Schwergewichten Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) und Bloom Energy (ISIN US0937121079/ WKN A2JQTG) geben.