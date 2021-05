Auf Basis ihres DCF-Modells haben Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel von 0,46 CAD je Aktie ermittelt und raten die Saturn Oil+Gas-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 25.05.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Saturn Oil+Gas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Staurn Oil+Gas-Aktie:

0,1235 EUR +1,65% (25.05.2021, 16:11)



ISIN Saturn Oil+Gas-Aktie:

CA80412L1076



WKN Saturn Oil+Gas-Aktie:

A2DJV8



Ticker-Symbol Saturn Oil+Gas-Aktie:

SMK



TSX Venture Exchange Ticker-Symbol Saturn Oil+Gas-Aktie:

SOIL



Kurzprofil Saturn Oil+Gas Inc.:



Saturn Oil+Gas (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Saskatoon (Kanada), das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von unterbewerteten Anlagen mit geringem Risiko konzentriert. Saturn ist bestrebt, ein starkes Portfolio von Cash-Flow-Assets mit strategischen Landpositionen aufzubauen. (25.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil+Gas-Aktienanalyse von der GBC AG:Julien Desrosiers und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieunternehmens Saturn Oil+Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) zu kaufen.Erstklassige Aktiva mit nachweislich niedrigen Abschöpfungsraten: Das Unternehmen schließe derzeit die Akquisition der Oxbow Ölfelder ab, die sich im Williston Basin Ölfeld befinden würden. Das neue Asset des Unternehmens bestehe aus Ölquellen mit geringem Rückgang und sehr geringen Gasmengen (5%) und biete somit eine stabile Grundlage für die Aufrechterhaltung und das Wachstum des Unternehmens.Über 2.000% Steigerung der täglichen boe-Produktion: Das Unternehmen habe vor der Transaktion 375 boe/d produziert und werde nach Abschluss der Transaktion knapp über 7.500 boe/d produzieren. Mit dem erhöhten Cashflow und den Reinvestitionen in das Ölfeld würden die Analysten erwarten, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, das Produktionsniveau nach der Transaktion für mindestens 24 bis 36 Monate zu halten.Schlanke und kosteneffiziente Struktur: Das Unternehmen werde seinen Betrieb in erheblichem Umfang ausbauen, um die Produktionssteigerung zu bewältigen. Da das Unternehmen zukünftig einer größten Produzenten sei, werde es von möglichen Skaleneffekten profitieren und die Analysten würden erwarten, dass es das Ox-Bow-Ölfeld mit der gleichen Effizienz wie seine anderen Assets optimieren werde.Pipeline zu internationalen Märkten: In einer Zeit, in der die Transportkapazitäten in Kanada knapp seien, werde Saturn mehrere Pipelines und Anlagen erwerben, die ihnen einen leichteren Zugang zum internationalen Markt ermöglichen würden.Vom Nettoverlust zu einer positiven Marge von 53,2%: Nach Abschluss der Transaktion würden die Analysten prognostizieren, dass das Unternehmen im Jahr 2021 einen Umsatz von über 146 Mio. CAD mit einer EBIT-Marge von 53,21% erzielen werde.Hedging zur Sicherung der Zukunft: Das Unternehmen habe Absicherungsvereinbarungen für bis zu 85% der mit den Oxbow-Assets erworbenen Produktion abgeschlossen und damit die Schuldentilgung für die nächsten drei Jahre gesichert.Die Integration der Vermögenswerte: Die Analysten würden erwarten, dass das Unternehmen wichtige Mitglieder in die Geschäftsführung und den Vorstand zusätzlich aufnehmen werde. Dies werde ihre Führung stärken und einen reibungslosen Übergang von einem Junior-Ölunternehmen mit einem Umsatz von 7,55 Mio. CAD im Jahr 2020 zu einem wichtigen Akteur in SE Saskatchewan mit einem Umsatz von über 146,58 Mio. CAD im Jahr 2021 sicherstellen.