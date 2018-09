Tradegate-Aktienkurs Staurn Oil+Gas-Aktie:

Kurzprofil Saturn Oil+Gas Inc.:



Saturn Oil+Gas (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) ist ein börsennotiertes Energieunternehmen mit Sitz in Saskatoon (Kanada), das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von unterbewerteten Anlagen mit geringem Risiko konzentriert. Saturn ist bestrebt, ein starkes Portfolio von Cash-Flow-Assets mit strategischen Landpositionen aufzubauen. (13.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Saturn Oil+Gas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieunternehmens Saturn Oil+Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076, WKN: A2DJV8, Ticker-Symbol: SMK, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: SOIL) unter die Lupe.Schaue man auf die Rohstoffnotierungen, dann stünden alle unter Druck. Wirklich alle? Nein, der Ölpreis schlage sich wacker. Und schon würden die ersten Stimmen laut, die Öl wieder zurück auf dem Weg zur 100-USD-Marke sehen würden. Kein Wunder, dass der Run auf die besten kleinen Öl-Explorer begonnen habe. Ein der stärksten Aktien sei Saturn Oil+Gas.Die Saturn Oil+Gas-Aktie konsolidiere gerade und das biete eine interessante Einstiegschance. Mittelfristig sei das kanadische Unternehmen eine extrem spannende, wenngleich natürlich spekulative Story im Ölsektor. Könne Saturn Oil+Gas die Pläne umsetzen und spiele der Ölpreis mit, dann habe die Aktie bestimmt noch einmal 100% Potenzial. Am Ende werde sicher auch die Frage stehen: Wer wäre ein möglicher Käufer? Dieser könnte durchaus aus dem privaten Sektor kommen, müsse also selbst kein börsennotiertes Unternehmen sein, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Saturn Oil+Gas-Aktie: