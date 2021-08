Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie beschere Sartorius weiter ein hohes Wachstum - an der Börse werde dies gefeiert. Am Mittwoch habe die Aktie bei 566,20 Euro ein neues Allzeithoch markiert. Jetzt stünden die Göttinger am Finanzmarkt vor dem Ritterschlag - dem Aufstieg in den DAX.Das Unternehmen erlebe einen wahren Bestellboom von Herstellern von Impfstoffen und Corona-Tests, für die das Unternehmen wichtiges Zubehör liefere. Konzernchef Joachim Kreuzberg habe deshalb Anfang Juli die Latte für das laufende Jahr erneut höher gelegt. Der Umsatz solle währungsbereinigt um rund 45 Prozent zulegen - zuvor habe Kreuzberg noch ein Plus von 35 Prozent avisiert. Damit sehe es derzeit danach aus, dass sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigere. 2020 habe der Umsatz wechselkursbereinigt um rund 30 Prozent auf etwas mehr als 2,3 Mrd. Euro zugelegt.Auch der bereinigte operative Gewinn solle höher ausfallen als noch bis Anfang Juli gedacht. So sollten im Gesamtjahr nun etwa 34 Prozent des Umsatzes als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (EBITDA) im fortgeführten Geschäft hängen bleiben. Bisher habe das Management mit etwa 32 Prozent gerechnet. Im vergangenen Jahr habe die operative Marge noch bei knapp 30 Prozent gelegen.Sartorius werde an der Börse inzwischen mit knapp 44 Mrd. Euro bewertet. Sartorius liege damit in der Rangliste der wertvollsten MDAX-Werte nach Airbus und der Siemens-Tochter Siemens Healthineers auf Platz drei und bringe aktuell mehr auf die Börsenwaage als zahlreiche DAX-Konzerne. Sartorius zähle damit zu den Kandidaten für den Index-Aufstieg, wenn der deutsche Leitindex im Herbst von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt werde.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vor gut zwei Jahren notiere die Aktie mittlerweile mehr als 200 Prozent im Plus. Die Luft nach oben werde mittlerweile dünner. Ein möglicher DAX-Aufstieg sei inzwischen eingepreist. Langfristig würden die Aussichten aber weiter stimmen.Deswegen gilt: Dabei bleiben, aber Stopp sukzessive nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)