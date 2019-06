Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

188,70 EUR +1,18% (20.06.2019, 13:43)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (20.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) gehört seit Jahren zu den Lieblingen der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Daran habe sich auch 2019 nichts geändert. Allein seit Mitte März würden sich die Gewinne mittlerweile auf 24 Prozent belaufen. Die alte Bestmarke aus dem August 2018 sei damit Geschichte. Es sei vor allem das profitable Wachstum, das Anlegerherzen höher schlagen lasse. So sei die Ebitda-Marge seit 2013 von 19,5 auf 25,1 Prozent im Jahr 2018 gestiegen, gleichzeitig seien die Umsätze in dieser Zeit von 845 Mio. Euro auf 1,57 Mrd. Euro geklettert.Und auch 2019 solle es weiter aufwärts gehen. Von den Erlösen - hier peile der Konzern einen währungsbereinigten Anstieg um sieben bis elf Prozent an - sollten im Gesamtjahr gut 27 Prozent als bereinigter operativer Gewinn hängenbleiben. Den Grundstein dafür hätten die Göttinger bereits im ersten Quartal gelegt. Der Umsatz sei währungsbereinigt um 16,8 Prozent auf 435,7 Mio. Euro gestiegen, das Ebitda habe um 28,7 Prozent auf 114 Mio. Euro zugelegt. Gleichzeitig sei der Auftragseingang um 16,6 Prozent auf 482,8 Mio. Euro geklettert.Ob die Aktie nach dem rasanten Kursanstieg in den vergangenen Jahren allerdings noch Luft nach oben habe, daran hätten die meisten Analysten erhebliche Zweifel, selbst wenn Sartorius - wie von vielen erwartet - mit Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal (19. Juli) seine Jahresziele aufstocken sollte. Vor allem die hohe Bewertung - das 2019er-KGV liege bei 62 - gelte als Schwachstelle; sie lasse keinen Spielraum für Fehler, so etwa Kepler Cheuvreux-Analyst Oliver Reinberg. Die meisten anderen Kollegen würden ins selbe Horn stoßen. Zumindest kurzfristige Rücksetzer sollten bei Investments in Sartorius daher einkalkuliert werden. (ZertifikateJournal vom 19.06.2019)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:188,70 EUR +1,34% (20.06.2019, 13:44)