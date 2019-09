Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

179,90 EUR -1,69% (03.09.2019, 12:16)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

180,00 EUR -1,64% (03.09.2019, 12:15)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (03.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Stefan Sommer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Über 60 Prozent sei die Aktie von Sartorius in diesem Jahr bereits gestiegen und ein Ende des Aufwärtstrends sei nicht in Sicht. Sowohl fundamental als auch technisch sei die Lage für den Göttinger Laborzulieferer ausgezeichnet. Ein neues Allzeithoch sei nur eine Frage der Zeit.Der Höhenflug von Sartorius laufe schon seit Jahren. Konzernchef Joachim Kreuzburg habe den Konzern durch zahlreiche geschickte Übernahmen zu einem Weltkonzern ausgebaut. Aktuell habe sich der Manager vor allem China als nächstes Expansionsziel auf die Fahne geschrieben. Neben dem Ausbau des Hauptquartiers in Göttingen zum Wissenschaftscampus und einem neuen Standbein in Berlin sei vor allem ein massiver Stellenaufbau weltweit im Gange.Weil die Pharmaforschung boome wie nie, profitiere Sartorius aktuell vor allem von seiner Biotechsparte, die etwa Einweg-Bioreaktoren produziere. Sie sei vor mehr als zehn Jahren aus der Zusammenlegung des bisherigen Biotechbereichs der Göttinger mit dem französischen Unternehmen Stedim Biotech entstanden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: