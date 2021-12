ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (23.12.2021/ac/a/d)







Die Aktie des Labordienstleisters und Pharmazulieferers Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) hat 2021 alle DAX-Mitglieder hinter sich gelassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Kein Wunder: Das seit Jahren stetige und profitable Wachstum des Unternehmens habe durch Corona noch einmal einen gewaltigen Extra-Schub bekommen. Rückenwind gebe es aber nicht nur durch die Pandemie. Auch ansonsten laufe es bei der Firma rund. Vor allem das Biopharmazeutika-Geschäft mache mit hohen Zuwachsraten von sich reden. Sartorius sei daher zuversichtlich, den für 2021 erwarteten Umsatz von etwa 3,4 Mrd. Euro auch mittels Übernahmen in den kommenden vier Jahren auf fünf Mrd. Euro steigern zu können, bei einer Marge von 32 Prozent - selbst wenn die Corona-Effekte dann verschwunden sein würden. Eine spannende Ausgangslage für einen Discount Call, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2021)