Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,34 Milliarden Euro. Ende 2020 waren fast 11.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (13.04.2022/ac/a/d)



Seit Jahresbeginn stehe das Papier des Göttinger Unternehmens unter Druck. Schließlich habe Sartorius zu den großen Gewinnern der Corona-Krise gehört, die zuletzt an Dynamik verloren habe. Für Berenberg sei nun die Chance zum Einstieg beim DAX-Titel gekommen. Die Privatbank habe die Sartorius-Vorzugsaktie im Zuge eines Analystenwechsels von "hold" auf "buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 542 auf 490 Euro gesenkt.In den kommenden Jahren wolle Sartorius das Wachstumstempo hochhalten. Hoch sei auch die Bewertung des Unternehmens: Derzeit belaufe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2022 auf 42. Sportlich, keine Frage. Angesichts der Position von Sartorius in einem lukrativen Wachstumsmarkt sei ein Bewertungsaufschlag nach Ansicht des "Aktionärs" jedoch gerechtfertigt. Mutige Anleger könnten noch vor der nächsten Zahlenvorlage (geplant für den 21. April) bei dem DAX-Wert zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)