Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

453,20 EUR +11,52% (18.03.2021, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

447,20 EUR +9,61% (18.03.2021, 09:40)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit 6.900 Menschen. (18.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Sartorius habe nach einem starken Jahresstart die Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Beim Umsatz werde jetzt ein Anstieg von rund 35 Prozent erwartet, habe das MDAX-Unternehmen am Donnerstag in Göttingen mitgeteilt. Bisher habe die Prognose bei einem Plus von 19 bis 25 Prozent gelegen.Zudem werde eine höhere operative Marge erwartet. Je umgesetzten Euro sollten jetzt rund 32 Cent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) übrigbleiben und damit eineinhalb Cent mehr als bisher erwartet.Im vergangenen Jahr habe die Corona-Pandemie Sartorius einen Auftragsboom beschert. Wie bereits bekannt, habe der Auftragseingang um fast die Hälfte angezogen. Der Konzernumsatz sei um knapp 28 Prozent auf rund 2,34 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich sei der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um rund 44 Prozent auf 226,3 Mio. Euro gestiegen. Anleger könnten sich freuen. In diesem Jahr gebe es rund doppelt so viel Dividende wie im Vorjahr. Dies sei zumindest der Vorschlag für die Hauptversammlung, die am 26. März stattfinden solle.Der Konzern, der auch als DAX-Kandidat gelte, werde seine Kapazitäten an mehreren Standorte weltweit ausbauen. In Europa werde der Schwerpunkt auf dem zentralen Standort in Göttingen und auf Guxhagen in Hessen liegen, habe es zuletzt geheißen. Allein in Göttingen entstünden zwei neue Anlagen.Anleger lassen die Gewinne bei der Sartorius-Vorzugsaktie weiter mit einem Stopp bei 360,00 Euro laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link