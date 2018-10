Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

121,40 EUR +0,66% (29.10.2018, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

121,90 EUR +1,50% (29.10.2018, 16:50)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, Nasdaq OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Anbieter von Labor- und Prozesstechnologie. Mit innovativen Produkten und hochwertigen Dienstleistungen helfen wir Kunden auf der ganzen Welt, komplexe und qualitätskritische Prozesse in der Biopharmaproduktion und im Labor zeit- und kosteneffizient umzusetzen. Die wichtigsten Kunden der Sartorius AG stammen aus der Biotech-, Pharma und Nahrungsmittelindustrie sowie aus öffentlichen Forschungseinrichtungen und Laboren. Sartorius verfügt in Europa, Asien und Amerika über eigene Produktionsstätten sowie über Vertriebsniederlassungen und örtliche Handelsvertretungen in mehr als 110 Ländern. Verwurzelt in Wissenschaft und Forschung und eng verbunden mit Kunden und Partnern.



Sartorius ist als Global Player in dynamischen Märkten weltweit aktiv. Bewahrt hat sich der Konzern viel - seine regionale Verankerung und eine starke, sehr persönliche Unternehmenskultur. Heute arbeiten bei Sartorius weltweit über 5.000 Menschen. (29.10.2018/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3).Sartorius habe das Wachstum jüngst im Q3/18 beschleunigen können, denn die Healthcare-Kundenmärkte würden expansiv bleiben. Das würden nach Analyse der Research-Boutique in Frankfurt die KPI's des 9M/18-Berichtszeitraums zeigen. Doch die Industrie-Kunden in der Region EMEA würden für Ernüchterung sorgen, was überrascht hätte. Leichte Korrektur oder Vorbote einer Rezession?Der CEO jedenfalls sehe weiterhin keine handelspolitischen Probleme für SRT; aber die Unsicherheit sei hoch.Zusammen mit einem margenträchtigeren Umsatzmix sollte die Profitabilität im Q4/18 steigen und die FY-Guidance erreicht werden, würden sich die Researcher zuversichtlich geben.Bereits in Q2 hätte es sich angedeutet und in Q3 habe es sich schließlich manifestiert: Im Segment LPS sei das Wachstum spürbar gebremst worden; denn Industriekunden in Europa hätten deutlich weniger gekauft. BPS-seitig sei es dagegen erneut besser gelaufen, so die Analyse. In Summe sei der 9M/18-Konzernumsatz ggü. Vj mit +10,9% auf EUR 1.154 Mio. gestiegen. Das Konzern-EBITDA (underlying) habe sich um 15,0% auf EUR 294,2 Mio. verbessert.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die Sartorius-Vorzugsaktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link