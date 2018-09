Stuttgart-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

124,34 Euro -2,02% (24.09.2018, 12:47)



Tradegate-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

124,35 Euro -1,08% (24.09.2018, 11:40)



Nasdaq-Aktienkurs Sarepta Therapeutics-Aktie:

USD 150,00 +1,63% (24.09.2018, 14:51, vorbörslich)



ISIN Sarepta Therapeutics-Aktie:

US8036071004



WKN Sarepta Therapeutics-Aktie:

A1J1BH



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Deutschland:

AB3A



Ticker Symbol Sarepta Therapeutics-Aktie Nasdaq:

SRPT



Kurzprofil Sarepta Therapeutics Inc.:



Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT), am 5. Juni 2013 gegründet, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von auf Ribose-Nukleinsäure (RNA) gerichteten Therapeutika zur Behandlung seltener neuromuskulärer Erkrankungen. Das Unternehmen arbeitet mit der Entdeckung, Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Therapien für Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD). Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung seiner krankheitsmodifizierenden DMD-Arzneimittelkandidaten. (24.09.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Sarepta Therapeutics-Aktienanalyse von Analyst Debjit Chattopadhyay von H.C. Wainwright & Co.:Analyst Debjit Chattopadhyay vom Investmenthaus H.C. Wainwright & Co. bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Sarepta Therapeutics Inc. (ISIN: US8036071004, WKN: A1J1BH, Ticker-Symbol: AB3A, Nasdaq-Symbol: SRPT) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Europäische Arzneimittelagentur habe ihre negative Entscheidung vom Mai 2018 hinsichtlich Eteplirsen von Sarepta Therapeutics Inc. bestätigt.Während das Festhalten an der negativen Meinung keine Überraschung sei, verfüge Sarepta Therapeutics auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate über eine Fülle von Werttreibern.Analyst Debjit Chattopadhyay rät Anlegern Kursschwächen zum Einstieg zu nutzen und bekräftigt das Kursziel von 267,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sarepta Therapeutics-Aktie: