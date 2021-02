Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

81,04 EUR +2,57% (05.02.2021, 09:20)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

78,83 EUR +1,42% (04.02.2021)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (05.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Leopold Salcher, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Pharmakonzern habe die Zahlen für das vierte Quartal 2020 berichtet und dabei eine erste Prognose für 2021 abgegeben.Die Umsätze hätten sich mit EUR 9,38 Mrd. im Jahresvergleich nominal leicht rückläufig (-2,4%) gezeigt, womit Sanofi den Konsens exakt getroffen habe. Was die währungsbereinigte Entwicklung der einzelnen Sparten betreffe, habe sich Pharma (+2,4%) getrieben durch die starken Zahlen von Dupixent robust gezeigt. Die Impfstoffsparte habe gegenüber dem Vorjahresquartal unter anderem aufgrund der Rekordnachfrage nach Influenza-Impfstoffen um 14,6% zulegen können. Consumer Healthcare (-3,0%) habe hingegen noch immer unter Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise gelitten. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe sich nominal stabil bei EUR 1,22 gezeigt, Analysten hätten hier im Schnitt mit EUR 1,16 gerechnet.Auch einen ersten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr habe das Managementbekannt gegeben. Man rechne mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich. Den konzerneigenen Sparkurs wolle Sanofi indessen verschärfen. Bis 2022 wolle der Konzern EUR 500 Mio. mehr einsparen als Ende 2019 angekündigt. Was das Rennen um einen COVID-Impfstoff angehe, möchte Sanofi nachdem Rückschlag im Dezember schon in den nächsten Wochen die klinischen Studien mitseinen zwei verbesserten Impfstoffen starten. Die Aktie notiere vorbörslich rund 1,5% im Plus.Die letzte Empfehlung lautete "kaufen", so Helge Rechberger und Leopold Salcher, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 05.02.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity