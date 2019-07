Erneut gute Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick habe gestern der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) geliefert, woraufhin die Aktien um 1,5% zugelegt hätten.



Unterdessen hätten die anhaltende Brexit-Unsicherheit und ein harter Preiskampf für einen Gewinneinbruch bei Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) (-0,7%) gesorgt. Trotz des Ergebnisrückgangs im ersten Quartal habe die Konzernführung aber den Jahresausblick bestätigt.



Größter Verlierer im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei trotz respektabler Quartalszahlen der Pharmakonzern Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) mit einem Minus von 3,8% gewesen. Aufgrund der geplanten Abspaltung der Sparte für patentfreie Produkte und Generika sei der Ausblick für das Gesamtjahr nach unten revidiert worden.



Heute werde u.a. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) sein Zahlenwerk vorstellen.

Im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seien die Aktien der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) mit einem Minus von 2,4% größter Verlierer gewesen. Der Börsenbetreiber habe eigentlich den Finanzdatenanbieter Refinitiv übernehmen wollen, werde in seinem Expansionsdrang aber vom Londoner Konkurrenten LSE (ISIN: GB00B0SWJX34, WKN: A0JEJF, Ticker-Symbol: LS4C) (+15,3%) gestört.