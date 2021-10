Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

86,24 EUR +0,81% (28.10.2021, 11:54)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

86,15 EUR +0,44% (28.10.2021, 11:50)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (28.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Der französische Pharmariese Sanofi habe heute Früh sein jüngstes Zahlenwerk zum dritten Quartal 2021 veröffentlicht. Dabei habe Sanofi nicht nur Umsatz- und Gewinnerwartungen übertroffen, sondern habe auch seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht.Demnach habe der Umsatz mit EUR 10,43 Mrd. den Konsens in der Höhe von EUR 10,28 Mrd. schlagen können, im Jahresvergleich sei dieser um +10,1% gestiegen. Noch besser sehe es beim bereinigten Gewinn je Aktie aus, welchen Sanofi mit EUR 2,18 (währungsbereinigt +19,1%) angegeben habe und der damit um EUR 0,19 über dem Konsens angesiedelt gewesen sei.Dupixent (Neurodermitis/Asthma) habe sich mit einem Umsatzplus von 54,6% auf EUR 1,41 Mrd. abermals als Wachstumstreiber entpuppt, während der gesamte Pharma-Bereich, welchem Dupixent zugerechnet werde, um 20,2% angezogen habe. Die Impfstoffsparte habe sich mit einem Plus von 16,5% ebenso positiv gezeigt und sei besonders durch Grippeimpfstoffe und der Erholung des Meningitis-Franchise getrieben worden. "Consumer Healthcare" habe sich mit einem Plus von 11,1% wieder auf dem Wachstumspfad gezeigt und sei durch die Kategorien Schmerzbehandlung und Verdauungswellness unterstützt worden.Das Management habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr abermals angehoben und rechne beim bereinigten Gewinn je Aktie nun mit einem Plus von 14% (zuvor: +12%). Außerdem habe der Konzern bekannt gegeben, eine Beschleunigung des Ziels der CO2-Neutralität auf 2030 vorzunehmen und möchte 2050 "Net Zero" erreichen.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Sanofi lautete auf "Kauf", so Aaron Alber, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.