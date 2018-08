Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

74,16 EUR +0,61 (07.08.2018, 12:14)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

74,15 EUR +0,58% (07.08.2018, 12:32)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (07.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Investmentanalyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Aufgrund einer negativen Wechselkursentwicklung, einer abermals schwachen Entwicklung der Sparte Diabetes & Cardiovascular und eines schwachen Impfstoffgeschäfts habe Sanofi in Q2 18 einen erneuten Umsatzrückgang hinnehmen müssen (-5,7% auf 8,2 Mrd. EUR; +0,1% CER). Getrieben durch die Übernahme von Bioverativ und starke Umsatzsteigerungen von Dupixent (atopische Dermatitis) habe die Sparte Sanofi Genzyme (Specialty Care) mit 33,1% (CER) stark zulegen können. In den anderen Sparten habe es dagegen nur bescheidene Zuwächse bzw. Rückgänge (Sanofi Pasteur (Impfstoffe) -15,7%; Consumer Healthcare +4,1%; General Medicines & Emerging Markets -3,7%) gegeben. Diabetes & Cardiovascular (-15,6%) leide weiter unter den rückläufigen US-Umsätzen mit Lantus, das von Verschreibungslisten zugunsten eines günstigeren Produktes von Eli Lilly gestrichen worden sei.Das bereinigte operative Ergebnis habe sich um 8,9% auf 2,1 Mrd. EUR verschlechtert. Aufgrund einer niedrigeren Steuerquote habe sich der Rückgang beim bereinigten Nettogewinn (1,6 Mrd. EUR) auf 7,9% reduziert. Berichtet habe der Nettogewinn bei 762 Mio. EUR gelegen. Dies entspreche einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,25 EUR bzw. einem berichteten Gewinn von 0,61 EUR. Die Nettofinanzverschuldung sei aufgrund der Übernahmen von 5,2 Mrd. EUR (31.12.2017) auf 21,3 Mrd. EUR gestiegen.Ausblick bestätigt: Sanofi gehe weiterhin davon aus, dass das Business EPS in 2018 auf Basis konstanter Wechselkurse zwischen 2% und 5% steigen werde, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten würden. Unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse vom Juli 2018 schätze Sanofi den negativen Währungseinfluss auf das Business EPS 2018 auf rund 6%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: