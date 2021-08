Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

90,21 EUR +0,04% (20.08.2021, 14:24)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (20.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Sanofi: Forschung und Entwicklung verschlankt - AktienanalyseDer französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) hat seine Forschung und Entwicklung verschlankt und sich dabei aus dem langjährigen Kerngeschäft mit Diabetesmitteln verabschiedet, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Die Medikamentensparte umfasse Arzneien gegen seltene genetische Erkrankungen, Multiple Sklerose, Krebs sowie den neuen Verkaufsschlager Dupixent: 3,5 Mrd. Euro habe das Mittel 2020 zur Behandlung von Atopischer Dermatitis erlöst. Mit der Akquisition von Tidal Therapeutics und vor allem von Translate Bio setze Sanofi auf die mRNA-Technologie. 400 Mio. Euro investiere Sanofi hier in ein eigenes Kompetenzzentrum, das bis 2025 sechs mRNA-Impfstoffe in die klinische Entwicklung bringen solle.Mit einem 2022er-KGV von 15 ist die Sanofi-Aktie vergleichsweise moderat bewertet für einen Pharmakonzern, dem die Analystenschätzungen von 2021 bis 2023 ein Gewinnwachstum von im Schnitt 14% zutrauen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 08/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:90,17 EUR +0,24% (20.08.2021, 14:19)