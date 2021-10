Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

85,71 EUR -0,33% (29.10.2021, 11:46)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (29.10.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Das Q3-Zahlenwerk habe umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen, während beim bereinigten EBIT sowie beim bereinigten EPS die Analystenprognosen und der Marktkonsens übertroffen worden seien. Die Erlösentwicklung habe segmentübergreifend weiterhin von der Erholung der Nachfrage von der COVID-19-Pandemie profitiert. Das bereinigte EBIT habe sich infolge unterproportional gestiegener Herstellkosten und operativer Kosten überproportional verbessert. Die Guidance für 2021 (währungsbereinigt) sei angehoben worden.Gottschalt werte die Mitte September vollzogene Übernahme von Translate Bio (US-Unternehmen für mRNA-Therapeutika) für 3,2 Mrd. USD in bar sowohl als strategisch sinnvoll als auch passend in Bezug auf die im Dezember 2019 kommunizierte Umbaustrategie des Konzerns. Der Analyst habe seine Ergebniserwartungen für die Geschäftsjahre 2021e (u.a. berichtetes EPS: 4,88 (alt: 4,82) Euro; bereinigtes EPS: 6,56 (alt: 6,50) Euro) sowie 2022e (u.a. berichtetes EPS: 5,69 (alt: 5,35) Euro; bereinigtes EPS: 7,25 (alt: 6,90) Euro) erhöht.In Erwartung eines Gesamtertrags (12 Monate) von >10% lautet das Rating für die Sanofi-Aktie weiterhin "kaufen", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 111 Euro belassen. (Analyse vom 29.10.2021)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:85,93 EUR -0,35% (29.10.2021, 12:01)