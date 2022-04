Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

94,35 EUR +2,35% (01.04.2022, 18:10)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

94,14 EUR +1,76% (01.04.2022, 17:40)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (01.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der französische Pharmakonzern Sanofi zurre den Zeitplan für das Börsenlisting seiner Tochter Euroapi weiter fest. Der erste Handelstag für die Aktien des auf sogenannte aktive pharmazeutische Wirkstoffe (API) spezialisierten Unternehmens werde voraussichtlich am 6. Mai sein, habe Sanofi am Freitag in Paris bekannt gegeben.Dem Termin müssten zuvor noch die Aktionäre auf der regulären Hauptversammlung und einem außerordentlichen Investorentreffen zustimmen, die laut Mitteilung beide für den 3. Mai geplant seien.Unter der Neugründung Euroapi fasse der Konzern seine Vermarktungs- und Entwicklungskapazitäten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit sechs europäischen Produktionsstandorten zusammen, unter anderem in Frankreich, Deutschland und Großbritannien.58 Prozent des neuen Unternehmens sollten bekanntermaßen als Sachdividende in Form von Aktien an die bestehenden Sanofi-Aktionäre ausgegeben werden. Inzwischen stehe fest, dass die Papiere im Verhältnis von jeweils einer Euroapi-Aktie pro 23 Sanofi-Anteile verteilt werden sollten. Wie es weiter geheißen habe, habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal, der Sanofis größter Aktionär sei, zu einer Haltefrist der Euroapi-Papiere von einem Jahr bereiterklärt.Der Börsengang von Euroapi mache Sinn und könnte verborgene Werte beim Pharma-Unternehmen freisetzen. Davon sollte mittel- bis langfristig auch die Aktie von Sanofi profitieren.Der Wert eignet sich für konservative Anleger mit Weitblick, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuelle Dividendenrendite: 3,6 Prozent. (Analyse vom 01.04.2022)Mit Material von dpa-AFX