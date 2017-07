Börse Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (12.07.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Der Konzern habe bekannt gegeben (11.07.), das private, auf Impfstoffe spezialisierte US-Biotechnologieunternehmen Protein Sciences zu übernehmen. Protein Sciences verfüge mit Flublok über den ersten von der FDA zugelassenen Grippe-Impfstoff, der auf rekombinanten Proteinen basiere. Sanofi erweitere mit der Übernahme sein Produktportfolio im Grippemittel-Bereich. Der Deal sehe eine Vorabzahlung im Höhe von 650 Mio. USD (ca. 570 Mio. Euro) vor. Abhängig vom Erreichen verschiedener Meilensteine seien zusätzliche Zahlungen von bis zu 100 Mio. USD denkbar. Der Abschluss sei vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Zustimmungen für das Q3/2017 vorgesehen.Bei den letzten größeren Übernahmeversuchen (Medivation und Actelion) habe Sanofi jüngst Niederlagen einstecken müssen. Der Druck für Zukäufe von weiteren externen Wachstumstreibern bleibe nach Ansicht des Analysten - u.a. vor dem Hintergrund der schwierigen Situation im Diabetes-Markt in den USA - weiterhin hoch.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet in seiner aktuellen Aktienanalyse die Sanofi-Aktie (3 Monate: -2%) weiterhin mit dem Votum "halten" bei einem unveränderten Kursziel von 90 Euro. Weininger sehe derzeit weiterhin ein moderates Aufwärtspotenzial. (Analyse vom 12.07.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:84,76 EUR +1,67% (12.07.2017, 12:09)