Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

71,22 EUR +0,55% (23.01.2018, 10:34)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (23.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Sanofi möchte mit der freundlichen Übernahme von Bioverativ sein Portfolio mit seltenen Krankheiten stärken. Bioverativ sei vor allem auf die Behandlung von Hämophilie (Bluterkrankheit) spezialisiert und habe 2016 mit den Medikamenten Eloctate und Alprolix Umsätze von 513 bzw. 334 (2017e: 698 bzw. 348) Mio. USD erzielt. Der Markt sei zwar überschaubar (Volumen: ca. 10 (vgl. Onkologie: 95) Mrd. USD), zeichne sich jedoch mit im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Wachstumsraten (Erwartung bis 2022: über +7% p.a.) aus.Das Angebot über 105,00 USD je Aktie in bar, welches Bioverativ mit ca. 11,6 Mrd. USD bewerte (entspreche Prämie von 64% auf den Schlusskurs vom 19.01.), wirke auf den ersten Blick hoch, was auch die Kursreaktion der Sanofi-Aktie (22.01.: -3%) erkläre. Wegen der Wachstumsaussichten sei die Bewertung aber angemessen, zumal Bioverativ schon ergebnisseitig als attraktiv zu werten sei (u.a. EBIT-Marge 2017e: 43%; positive Effekte auf das bereinigte EPS bereits 2018). Die Transaktion stehe im Einklang mit Sanofis Strategieplan, bis 2020 das Portfolio umzugestalten und in den relevanten Therapiegebieten führende Positionen aufzubauen. Die Schwierigkeiten im Diabetesgeschäft sollten damit jedoch nur zum Teil kompensiert werden können.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Sanofi-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 83,00 auf 78,00 Euro reduziert. (Analyse vom 23.01.2018)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:71,23 EUR +0,66% (23.01.2018, 10:32)