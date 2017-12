ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (06.12.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Graham Parry von Merrill Lynch:Graham Parry, Analyst von Merrill Lynch, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) und senkt das Kursziel von 95 auf 83 Euro.Die Aktie des französischen Konzerns sei zwar nicht gerade ambitioniert bewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Aussichten für eine Neubewertung seien allerdings auch begrenzt. Parry habe seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2018 und die Folgejahre nach unten revidiert.Graham Parry, Analyst von Merrill Lynch, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Sanofi-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 95 auf 83 Euro reduziert. (Analyse vom 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:73,19 EUR -1,05% (06.12.2017, 12:47)Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:73,27 EUR -0,95% (06.12.2017, 13:08)