Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

93,30 EUR -0,67% (12.01.2020, 12:42)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (12.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von Analyst Tobiast Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF).Das Zahlenwerk für das vierte Quartal 2019 habe umsatzseitig im Rahmen der Analysten-Prognose und des Marktkonsenses gelegen, während es ergebnisseitig die Erwartungen moderat übertroffen habe. Sanofi habe die Guidance (bereinigtes EPS: +8% y/y; währungsbereinigt: +5% y/y) für das Geschäftsjahr 2019 übertroffen (bereinigtes EPS: +9,5% y/y). Der Dividendenvorschlag habe im Rahmen der Analysten-Prognose gelegen. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte Sanofi einen Anstieg des bereinigten EPS um währungsbereinigt 5% y/y (zuzüglich positiver Währungseffekte von 1 Prozentpunkt y/y).Den angekündigten Konzernumbau werte der Analyst positiv, da Sanofi die eigenen Stärken ausbaue, und sich aus Geschäftsfeldern zurückziehe, in denen erheblicher Rückstand zu den Wettbewerbern bestehe. Er habe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 4,62 (alt: 4,76) Euro; bereinigtes EPS: 6,42 (alt: 6,32) Euro; DPS: unverändert 3,25 Euro) sowie 2021 (u.a. berichtetes EPS: 5,19 (alt: 5,05) Euro; bereinigtes EPS: 6,76 (alt: 6,61); DPS: 3,35 (alt: 3,25) Euro) mehrheitlich angepasst.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven und des Kursniveaus lautet das Votum für die Sanofi-Aktie nach wie vor "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 91,00 auf 102,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 12.02.2020)Börsenplätze Sanofi-Aktie:Xetra-Aktienkurs Sanofi-Aktie:93,31 EUR -0,61% (12.01.2020, 12:42)