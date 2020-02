Börsenplätze Sangamo BioSciences-Aktie:



Kurzprofil Sangamo BioSciences Inc.:



Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Die Tätigkeiten umfassen die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Zinkfinger-DNA bindenden Proteinen (ZFPs). Der Fokus liegt vor allem auf der Entwicklung von Human-Therapeutika und dem Aufbau einer ZFP-Pipeline. (28.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sangamo BioSciences-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sangamo BioSciences Inc. (ISIN: US8006771062, WKN: 936386, Ticker-Symbol: GBY, NASDAQ-Symbol: SGMO) unter die Lupe.Wie am Donnerstagabend nach Börsenschluss bekannt geworden sei, sei dem US-Biotech-Unternehmen ein Deal mit Biogen gelungen. Beide Unternehmen hätten sich auf eine breite Zusammenarbeit für Gentherapien im Bereich der Neurologie geeinigt. Der Schwerpunkt solle dabei vorerst auf ST-501 bei Taopathien liegen, einschließlich Alzheimer, ST-502 für Synucleinopathien, einschließlich Parkinson, und einem neuromuskulären Target. Der Deal beinahlte zudem Exklusivrechte für neun weitere, nicht genannte neurologische Targets.Biogen zahle an Sangamo BioSciences 350 Mio. USD im Voraus. Zudem bestehe für Sangamo BioSciences die Möglichkeit, bis zu 2,37 Mrd. USD an möglichen Meilensteinen sowie Lizenzgebühren für potenzielle kommerzielle Verkäufe zu erhalten. Die Sangamo BioSciences-Aktie habe auf den Deal mit einem gewaltigen Kurssprung reagiert."Der Aktionär" habe Sangamo BioSciences bereits des Öfteren als hochinteressanten Kandidaten im Bereich der Gen-Schere ZFN vorgestellt. Der jetzige Deal mit Biogen katapultiere das Unternehmen noch einmal auf ein neues Niveau. Dennoch: Alles befinde sich in einem sehr frühen Stadium. Die Sangamo BioSciences-Aktie bleibe hochspekulativ, sei jedoch eine hochinteressante langfristige kleine Depotbeimischung, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)