Börsenplätze Samsung Electronics-Vorzugsaktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

1.380 EUR -2,82% (28.01.2021, 11:41)



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

1.380 EUR -2,82% (28.01.2021, 11:49)



ISIN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

US7960502018



WKN Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

881823



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Vorzugsaktie:

SSUN



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (28.01.2021/ac/a/a)



SeoulWien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) unter die Lupe.Samsung habe heute Früh seine vollständigen Q4-Zahlen präsentiert. Der Gesamtumsatz sei im Jahresvergleich um 2,8% auf KRW (Koreanischer Won) 61,55 Bio. gestiegen. Das Betriebsergebnis habe sich mit einem Zuwachs von 26,4% auf KRW 9,05 Bio. weit überproportional verbessert, die operative Marge sei indes von 12,0% auf 14,7% nach oben gesprungen. Der Nettogewinn sei im Jahresvergleich um 26,4% auf KRW 6,61 Bio. geklettert.Herausragend sei im Berichtsquartal die Display-Sparte gewesen, welche von einer deutlichen Nachfragesteigerung in Verbindung mit einer massiv höheren Auslastung habe profitieren können. Der Spartenumsatz habe sich um 23,7% auf KRW 9,96 Bio. erhöht, das operative Ergebnis habe sich ggü. dem Vorjahreszeitraum jedoch beinahe verachtfacht. Die operative Marge sei von 2,7% auf 17,6% gesprungen.Auch die Halbleiter-Division habe dank einer sehr guten Endnachfrage bei PCs und Smartphones (Stichwort: Home Office) solide Ergebnisse (Umsatz: +8,3%; Betriebsergebnis: +11,6%) geschafft. Nichtganz so toll sei es bei den Smartphones gelaufen, hier habe sich laut Management im Berichtsquartal der Wettbewerbsdruck deutlich verschärft. Auch hätten sich höhere Marketingaufwendungen operativ ausgewirkt. Der Segmentumsatz habe sich um 10,8% reduziert, das operative Ergebnis sei um 4,0% zurückgegangen.Die Samsung-Aktie habe im heutigen Handel mit einem Minus von rund 2,5% auf die vorgelegten Q4-Zahlen und den eher vorsichtigen Ausblick reagiert.Die letzte Empfehlung für die Samsung-Aktie lautete "kaufen", so Leopold Salcher und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.01.2021)