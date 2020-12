Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) unter die Lupe.Mit Sonnenstrom aufgetankt und sauber und dynamisch durch die Stadt gleiten: So stelle sich auch die Volkswagen-Tochter AUDI die Zukunft vor. Nun würden auch die Ingolstädter erneut ihre Vorleistungen für Elektromobilität stärken. Wie jetzt mitgeteilt worden sei, werde bis 2025 auf eine "großangelegte Produktoffensive voll- und teilelektrischer Modelle" gesetzt. Alleine für die Elektrifizierung veranschlage AUDI demnach 15 Milliarden Euro. Denn das Ziel sei gewaltig und übersteige selbst die Pläne des Elektroauto-Pioniers Tesla: Ein E-Portfolio mit 30 Modellen, davon 20 rein batterie-elektrisch.Bereits im Markt sei der AUDI e-tron, dem der Autohersteller jüngst ein kleines Update verpasst habe: Ab sofort sei ein zweites On-board-Ladegerät verfügbar, das eine Verdopplung der Leistung von 11 kW auf bis zu 22 kW an entsprechenden Ladesäulen erlaube. Spannend: Im Zusammenspiel mit einem Heimenergie-Managementsystem von SMA Solar könne das Auto bevorzugt den selbsterzeugten Solarstrom nutzen, prognostizierte Sonnenschein-Phasen würden dabei in die Ladeplanung eingehen.Großer Gewinner der E-Auto-Offensive dürfte vor allem der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI sein, der bereits jetzt Zellen für den AUDI e-tron liefere. Bereits 2020 sei SDI offenbar in der Gunst gestiegen, nachdem der Wettbewerber LG Chem temporäre Lieferprobleme gehabt habe. AUDI-Chef Duesmann habe vor einigen Monaten gesagt, dass sich die Aufteilung der zwei Batterie-Lieferanten auf zwei Batteriegrößen/Autovarianten "nicht bewährt" habe. Mögliche Lösung: Samsung SDI liefere künftig nicht nur primär für den "kleinen" 71-kWh-e-tron, sondern seine prismatischen Zellen auch verstärkt für den 95-kWh-AUDI. Das Portal thelec.net habe von Stimmen berichtet, die davon ausgehen würden, dass auch SDI für AUDI-Elektroautos der nächsten Generation ausgewählt werden dürfte.Und nicht nur AUDI und Kunde BMW würden für Fantasie sorgen. Fiat wolle laut einer neuen Reuters-Meldung bis Ende 2021 bereits fast 60 Prozent seiner Flotte elektrifiziert haben. SDI habe bereits für den vollelektrischen Fiat 500 den Zuschlag erhalten. (Analyse vom 03.12.2020)