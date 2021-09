Wien (www.aktiencheck.de) - Laut Reuters steht Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) kurz davor sich für Williamson County (Texas, USA) als Standort einer neuen Halbleiterfabrik zu entscheiden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In der globalen Chip-Industrie sei der Konzern mit einem Marktanteil von 17,3% nur hinter Gigant TSMC (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM) (Marktanteil: 52,9%).



Lieferengpässe beim Konkurrenten Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) sowie der jüngste Lockdown in Vietnam hätten auch auf die Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ausgestrahlt. Das Papier habe mehr als 4% verloren. (29.09.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nike B



mehr >