Samsung habe mit seinem Q4 2021 wiederum sehr gutes Wachstum gekoppelt mit einer verbesserten Profitabilität zeigen können. Das Halbleitergeschäft sei einmal mehr das Highlight in den abgelaufenen drei Monaten gewesen, welches vom allgemeinen Marktumfeld (Chipknappheit, Preisfestsetzungsmacht, solide Nachfragesituation) weiterhin habe profitieren können. Das Geschäft mit Smartphones sei ebenfalls sehr dynamisch gelaufen, eher gemischt sei es bei Displays und Konsumelektronik gelaufen.



Als Marktführer in vielen Bereichen und seinem diversifizierten Geschäftsmodell gefalle dem Analysten Samsung nach wie vor sehr gut. Die Aktie ist seiner Einschätzung nach auf dem aktuellen Niveau deutlich unterbewertet und verfüge über erhebliches Kurspotenzial. Auf Basis des unveränderten Kurszieles von KRW 95.000 reflektiere die Aktie nach wie vor Abschläge von 17% (KGV 2022e) bzw. 33% (EV/EBIT 2022e) gegenüber seiner Peer Group.



Sinngemäß bestätigt Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Kaufempfehlung für die Samsung-Aktie. (Analyse vom 21.02.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.355,00 EUR +1,12% (21.02.2022, 15:47)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.365,00 EUR +0,74% (21.02.2022, 09:45)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. (21.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des südkoreanischen Elektronik-Giganten Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) weiterhin zu kaufen.Der Halbleiter-Bereich sei das absolute Glanzlicht in Q4 2021 mit einem Umsatzzuwachs von 43,1% auf KRW 26,01 Bio. gewesen, wobei das operative Ergebnis gleichzeitig um 129,6% nach oben geschossen sei. Die Nachfrage insbesondere bei Speicherchips sei zuletzt sehr solide geblieben. Bei DRAMs etwa habe Samsung durch eine deutlich verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und durch eine robuste Server- und Grafiknachfrage profitieren können.Im Foundry-Geschäft (Samsung trete hier als Auftragsfertiger auf) habe man im Berichtsquartal einen Rekordumsatz erzielt. Samsung prognostiziere, dass die diesjährige DRAM-Nachfrage durch ein starkes Wachstum beim DRAM-Content in Servern sowie durch eine solide Nachfrage nach mobilen DRAMs aufgrund der höheren 5G-Durchdringung und der Einführung neuer Modelle von Smartphone-Kunden angetrieben werde. Dies sollte im Umkehrschluss in Folge rationaler Kapazitätsplanung des Wettbewerbs zu höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen führen.Der Umsatz des Geschäftsbereichs "Mobile Kommunikation" (Smartphones, Tablets, Wearables; Anteil an der Division IT & Mobile Kommunikation: 95,7%) sei im vierten Quartal 2021 aufgrund des gestiegenen Absatzes im Premium-Segment, einschließlich faltbarer Geräte und der S-Serie sowie des soliden Absatzes von PCs/Tablets/Wearables trotz Lieferengpässe bei Komponenten um 29,1% auf KRW 27,70 Bio. gestiegen. Die Profitabilität sei jedoch durch Investitionen in Mainstream-Faltgeräte und erhöhte Marketingkosten zum Jahresende beeinträchtigt gewesen, so sei die operative Marge der Gesamtdivision im Vergleich zu Q4 2020 von 10,8% auf 9,2% gefallen.Trotz der anhaltenden Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 werde der Smartphone-Markt und der Markt für Wearables laut Samsung auch 2022 weiterhin ein starkes Wachstum aufweisen. Ziele des Unternehmens seien die Steigerung des Marktanteils durch Innovationen im Bereich der Nutzererfahrung und die Stärkung maßgeschneiderter Erfahrungen für Flaggschiffprodukte bei gleichzeitiger Stärkung des 5G-Massenmarktangebots.Am 10. Februar 2022 habe Samsung Electronics die Online-Veranstaltung "Galaxy Unpacked" veranstaltet, um die neue Galaxy S22 (GS 22)-Serie anzukündigen. Trotz technischer Upgrades wie dem 4-nm-Anwendungsprozessor (AP), der verbesserten Kamera und der integrierten S-pen (Ultra), habe Samsung die Verkaufspreise der GS 22- Serie nicht erhöht. Der Markt erwarte einen Anstieg der Auslieferungen des GS 22 gegenüber dem GS 21, was zu einem starken Anstieg der Erträge führen sollte.Der Samsung-Konzern profitiere von seiner ausgedehnten Wertschöpfungskette. So liefere etwa die Halbleitersparte Komponenten (Chips, DRAM, NAND, Displays) an die Mobiltelefon-Division zu favorablen Konditionen, ohne dass Marge an einen Drittzulieferer abgegeben werden müsse.Samsung habe sich für das laufende Q1 sowie für das Gesamtjahr 2022 sehr optimistisch gezeigt. Insbesondere stark sehe der südkoreanische Technologieriese das Halbleitergeschäft, wo sich der positive Zyklus weiter fortsetzen sollte.Seit mehr als zehn Jahren verfolge das Unternehmen die "R-Aktivitäten" (Reduce, Reuse, Recycle), bei denen die Wasserressourcen während des Herstellungsprozesses gespart, wiederverwendet und recycelt würden. Samsung Electronics habe einen Plan zur Reduzierung von Treibhausgasen aufgestellt, um auf den Klimawandel zu reagieren, und spiegele auch umweltfreundliche Trends bei Halbleitern wider. Samsung habe vor kurzem die "Carbon Footprint Certification" des britischen "Carbon Trust" für neun seiner wichtigsten Speicherprodukte erhalten. Samsung Electronics erstelle und betreibe Managementpläne für jeden Herstellungsprozess, um den bei der Produktion entstehenden Abfall zu minimieren.Ein gemischtes Bild habe sich im Abschlussquartal 2021 in der Division Konsumelektronik gezeigt. Trotz eines Umsatzzuwachses von 12,8% auf KRW 15,35 Bio. habe sich hier das Betriebsergebnis um 14,6% reduziert. Einer guten Nachfrage speziell bei Premium TV-Geräten in Kombination mit einem zufriedenstellenden Produktmix habe ein prononcierter Kostendruck (Lieferkettenprobleme, höhere Transportkosten, Komponentenknappheit) gegenübergestanden.Relativ schwach habe sich im Berichtsquartal der Bereich Displays entwickelt. Trotz solider Nachfrage für neue Smartphones und erweiterte Verkäufe an neuen Anwendungen (einschließlich Gaming und Notebook-PCs), hätten Umsatzverluste aufgrund eines Rückgangs des LCD-ASP nebst der Anlaufkosten im Zusammenhang mit der Massenproduktion von QD-Displays für TVs und Monitore diese mehr als aufgewogen. Der Umsatz habe sich ggü. Q4 2020 um 9,0% auf KRW 9,06 Bio. reduziert, das Betriebsergebnis sei dabei überproportional um 24,6% gefallen.