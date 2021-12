Tradegate-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.470,00 EUR +3,16% (07.12.2021, 17:38)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung Electronics-Aktie:

1.485,00 EUR +3,85% (07.12.2021, 16:51)



ISIN Samsung Electronics-Aktie:

US7960508882



WKN Samsung Electronics-Aktie:

896360



Ticker-Symbol Samsung Electronics-Aktie:

SSU



Kurzprofil Samsung Electronics Co. Ltd.:



Samsung Electronics (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) ist ein südkoreanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Computer-, Software- und Telekommunikationsindustrie spezialisiert hat. Der Konzern gilt mit seinem Produktportfolio als einer der weltweit führenden Anbieter seiner Branche. Das Unternehmen produziert Mobiltelefone, Fernsehgeräte, LED-TVs, Kameras, Computer, Displays, Bluray-Heimkinoanlagen, Notebooks, Drucker, Haushaltsgeräte und unterhält ein eigenes 3D-Produktionssortiment. Zu den Kunden des Konzerns gehören sowohl Privat- und Geschäftskunden als auch große Industrieunternehmen, öffentliche Einrichtungen und Organisationen. (07.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Samsung Electronics Co. Ltd. (ISIN: US7960508882, WKN: 896360, Ticker-Symbol: SSU) unter die Lupe.Der südkoreanische Technologie-Konzern wolle mit dem Plan "Semiconductor Vision 2030" im sehr spannenden und lukrativen Foundry-Bereich den taiwanesischen Giganten TSMC überholen. Und Samsung Electronics baue nun in der Nähe von Austin im US-Bundesstaat Texas, wo Tesla seinen Cybertruck ab Ende 2022 herstellen wolle, sein zweites Werk in den USA, in dem Superchips produziert würden. Es sei schon naheliegend, dass die Südkoreaner künftig auch den US-Elektroautobauer beliefern würden. Die Samsung Electronics-Aktie sei mit einem 2022er-KGV von 11 eine sehr spannende Story, die erstaunlich günstig bewertet sei. Dieses vermeintlich langweilige Papier sei eine interessante Depotmischung, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.12.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung Electronics-Aktie: