Kurzprofil Samsung Electronics:



Samsung Electronics (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) ist einer der größten Elektronikkonzerne weltweit und gehört zur südkoreanischen Samsung Group. Samsung Electronics ist mit 197 Niederlassungen in 72 Ländern tätig und beschäftigt rund 206.000 Mitarbeiter. (05.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung Electronics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Samsung Electronics-Vorzugsaktie (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Samsung Electronics dürften heute die negativen Vorzeichen überwiegen. Das Unternehmen habe den Quartalsgewinn ausgewiesen, der um 56% eingebrochen sei. Auf der einen Seite kämpfe Samsung Electronics mit der insgesamt nachlassenden Nachfrage. Auf der anderen Seite habe es die Sorge gegeben, dass der Handelsstreit zur Verunsicherung unter den Verbrauchern und den Geschäftskunden von Samsung geführt habe. Das habe das Geschäft insgesamt gedämpft. Laut dem Aktienprofi sei der Gewinneinbruch nicht so stark wie erwartet ausgefallen. Nichtsdestotrotz reagiert die Samsung Electronics-Aktie mit einem Minus und es könnte sich mit dem Versuch, aus diesem Trend auszubrechen, erledigt haben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Samsung Electronics-Vorzugsaktie: