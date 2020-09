ISIN Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (24.09.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Salzgitter: Das macht Hoffnung - AktienanalyseDer Stahlhersteller Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise einen Millionenverlust verbucht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe nach sechs Monaten ein Fehlbetrag von 144,7 Mio. Euro gestanden. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern noch 96,4 Mio. Euro verdient. Während die Baubranche sich trotz der Krise stabil gezeigt habe, habe vor allem der Nachfrageeinbruch aus der Automobilindustrie das Ergebnis belastet, habe es geheißen. Die Folgen der Pandemie hätten den Konzern im zweiten Quartal 2020 dabei deutlich stärker beeinträchtigt als in den ersten drei Monaten des Jahres. Allerdings - und das sorge für Zuversicht am Markt - gehe das Management weiterhin davon aus, dass das zweite und dritte Quartal Tiefpunkte der gegenwärtigen Krise seien.Hoffnung mache Anlegern zudem die jüngste Entwicklung in China. Laut Daten der Zollbehörde seien im August aus der Volksrepublik lediglich 3,68 Mio. Tonnen Stahl exportiert worden. Das ist die geringste Menge seit dem Corona-Lockdown zu Beginn des Jahres, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,51 EUR -1,96% (24.09.2020, 12:07)Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:13,51 EUR -0,95% (24.09.2020, 12:20)