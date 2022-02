Tradegate-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:

Kurzprofil Salzgitter AG:



Die Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) gehört mit rund 8 Milliarden Euro Außenumsatz, einer Rohstahlkapazität von mehr als 7 Millionen Tonnen und über 25.000 Mitarbeitern zu den führenden Stahltechnologie-Konzernen. Sie ist einer der größten Stahlproduzenten Europas sowie Weltmarktführer im Bereich Großrohre. Der Konzern betreibt hochmoderne und ressourceneffiziente Produktionsstätten im In- und Ausland. Er besteht aus über 150 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und ist unter Führung der Salzgitter AG als Holding in die fünf Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech/Profilstahl, Handel, Mannesmann und Technologie untergliedert.



Das Produktprogramm beinhaltet Flachstahlprodukte in vielen Varianten, Träger, Grobbleche sowie nahtlose und geschweißte Rohre in allen Dimensionen. Die Salzgitter AG stellt zudem weiterverarbeitete Produkte für die Automobil- und Bauindustrie her. Der Geschäftsbereich Technologie umfasst mehrere Spezialmaschinenbauunternehmen, unter anderem einen der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen für die Getränke-, Food- und Non-Food-Industrie.



Die Aktie der Salzgitter AG ist Bestandteil des SDAX der Deutsche Börse AG. (10.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Salzgitter-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200, Ticker-Symbol: SZG, NASDAQ OTC-Symbol: SZGPF) unter die Lupe.Salzgitter habe am Nachmittag mit starken vorläufigen Zahlen für einen Paukenschlag gesorgt. Vor allem die Prognose für das laufende Jahr könne auf ganzer Linie überzeugen. Der SDAX-Titel lege daraufhin rund zehn Prozent zu und notiere damit nur noch knapp unterhalb des Mehrjahreshochs aus dem Januar.Der Stahlkonzern wolle den Umsatz im laufenden Jahr von 9,8 auf knapp 11 Mrd. Euro steigern. Beim Vorsteuerergebnis (EBT) rechne Salzgitter mit 600 bis 750 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr habe das EBT noch bei 707 Mio. Euro gelegen. Endgültige Zahlen würden am 21. März folgen.Grund für die starke Entwicklung im vergangenen Jahr mit bereits mehreren Prognoseanhebungen seien vor allem die bessere Entwicklung in den Bereichen Flachstahl und Handel gewesen. Zudem habe laut Konzern auch das Trägersegment trotz rasant gestiegener Energiepreise ein hervorragendes Resultat erzielt.Zahlen und Prognose würden zeigen, dass es operativ bei Salzgitter weiter bestens laufe. Der Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch scheine möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Salzgitter-Aktie:Xetra-Aktienkurs Salzgitter-Aktie:35,14 EUR +8,06% (10.02.2022, 17:38)